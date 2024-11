APM Terminals Algeciras enfoca en experimentos y retos en seguridad el Global Safety Day

Algeciras/APM Terminals Algeciras ha enfocado este año en experimentos y retos su participación en una nueva edición del Global Safety Day, que se ha celebrado este miércoles bajo el lema Be curious because we care (Sé curioso porque nos importa) con un programa que ha fomentado la interacción de su personal con demostraciones sobre las consecuencias del uso del casco ante la caída de objetos, entre otras actividades encaminadas a seguir mejorando en seguridad. Durante la jornada, que ha contado con la presencia de Birna Osk, Chief Commercial Officer de APM Terminals, también se ha reconocido la innovación y el compromiso con la prevención con los premios Safety Awards.

“Los riesgos son una realidad en nuestra industria. Debemos ser curiosos para preguntar, identificar lo que ayuda o dificulta el trabajo diario, interesarnos, conocer, seguir aprendiendo y adoptar una cultura que acoja el aprendizaje y la mejora continua”, declaró Zsanett Balla, Chief Operating Officer, que hizo una mención especial para APM Terminals Spanish Gateways que, por cuestiones derivadas de las inundaciones de la semana pasada en Valencia no han podido celebrar hoy el Global Safety Day.

Durante la mañana, además de experimentos muy gráficos sobre las consecuencias del impacto por caída de objetos, el personal de APM Terminals y de las contratas han participado en talleres sobre el uso de desfibriladores, y en pruebas de identificación de calzado de seguridad, entre otros retos. La jornada contó además con la inspiradora conferencia de Julio de la Iglesia, Técnico Especialista en Desactivación de Artefactos Explosivos (TEDAX), que abordó el miedo como palanca de motivación para liderar en el trabajo, y cómo afrontarlo, tanto física como psicológicamente, para hacerlo con seguridad.

Los galardonados con los premios Safety Awards han sido los jefes de turno de Mantenimiento y de Operaciones, por su liderazgo; Ideltec, como la contrata más segura; Francisco Gallardo, en la categoría de innovación; Mario Toscano, empleado de Kalmar, en el apartado de cultura preventiva; Inés Ramos, de Coinse, por su compromiso con la prevención, y los conductores del autobús interno de la terminal, por primar siempre la seguridad en el desempeño de su trabajo. Este año se ha hecho una mención especial para Alberto Rodríguez, director de HSSE de APM Terminals Algeciras, por toda una vida dedicada a la mejora de la prevención, por su interés por mejorar las condiciones de seguridad de todas las actividades que se desarrollan en la terminal, y de todos los colectivos que trabajan en ella diariamente.