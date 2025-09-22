La APBA inicia este otoño la recuperación ambiental del litoral entre Puente Mayorga y Guadarranque

La Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras (APBA) pondrá en marcha este otoño un ambicioso proyecto de recuperación ambiental y paisajística en el litoral de San Roque, en la franja costera comprendida entre la desembocadura del río Guadarranque y la del arroyo de Los Gallegos, en Puente Mayorga. Se trata de un espacio de algo más de 10 hectáreas y 2,4 kilómetros de costa, dividido en zonas de uso de reserva portuaria y comercial.

El proyecto, con un presupuesto total de 955.136 euros, se ejecutará en dos fases. La primera, adjudicada por 585.635 euros a la UTE Mantenimiento de Infraestructuras-FCC, contempla la limpieza general de la zona y la demolición de infraestructuras obsoletas, como postes de cableado o restos de hormigón. También se llevará a cabo la recuperación y consolidación de búnkeres históricos, con el objetivo de su futura puesta en valor como bienes patrimoniales.

Asimismo, se reconfigurará el entorno de la desembocadura del arroyo de Los Gallegos para conectarlo con la red viaria de Puente Mayorga y se realizarán actuaciones paisajísticas, entre ellas la mejora del talud de escollera de la carretera que une Puente Mayorga con Guadarranque, con el fin de integrarlo mejor en el paisaje.

La segunda fase, con una inversión de 369.501 euros y adjudicada a Noceda Servicios Integrales Medioambientales, se desarrollará en paralelo y se centrará en la recuperación ambiental. En este bloque de trabajos se potenciarán las especies vegetales autóctonas y se instalarán pasarelas para proteger los arenales más sensibles, además de cartelería informativa sobre los ecosistemas existentes.

Dada la necesidad de recolectar semillas en la propia zona y proceder a su plantación en viveros en función de los ciclos estacionales, el contrato de ejecución se prolongará durante 16 meses, aunque las tareas efectivas se estiman en cuatro meses. La franja litoral conserva un ecosistema de interés con especies características de los arenales atlánticos, como el barrón, la azucena de mar, el cardo, el hinojo marino, la corregüela o el cakile marítimo. Previamente, se procederá a la eliminación de especies alóctonas invasoras.

El presidente de la APBA, Gerardo Landaluce, destacó que "esta nueva actuación en el litoral de San Roque se enmarca en el impulso de las relaciones puerto-ciudad que la APBA viene desarrollando en colaboración con el Ayuntamiento. Es un ejemplo de colaboración entre administraciones públicas y, en el caso concreto de este proyecto, una actuación muy positiva e ilusionante tanto desde el punto de vista visual, como ambiental y cultural, destinada al uso y disfrute de los ciudadanos de San Roque y a sus visitantes”.