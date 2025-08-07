La algecireña Mureloil construye para Repsol un nuevo buque quimiquero híbrido para repostaje

Mureloil avanza en la construcción del Bahía Beatriz para Repsol, el segundo buque quimiquero híbrido de la serie 8000 HT, diseñado para el suministro y transporte de biocombustibles y productos químicos, que será entregado por la firma con sede en Algeciras, tras el éxito del Bahía Levante y la la reciente botadura del Bahía Candela.

La nueva unidad, que se construye en los Astilleros Murueta de Vizcaya, propiedad de Naviera Murueta, está prevista para su entrega en febrero de 2026. El proyecto surge tras el inicio de obras de construcción el 10 de marzo de 2025, y ya se ha realizado la colocación de la quilla.

El Bahía Beatriz cuenta con 93,5 metros de eslora, 18 metros de manga y una capacidad máxima cercana a 8.000 m³, distribuidos en 12 tanques principales y dos tanques SLOP. Esta configuración permite el transporte de biocombustibles como HVO y FAME, así como metanol y etanol, adaptándose a la notación IMO Tipo II, fundamental para quimiqueros.

El sistema de propulsión híbrido integra dos motores eléctricos de 1.500 kW acoplados a hélices azimutales de última generación. Dispone asimismo de tres generadores diésel principales, grupo de emergencia, grupo de puerto y una hélice transversal de proa, posibilitando operaciones autónomas sin emisiones hasta 72 horas consecutivas.

Entre las innovaciones implementadas destacan una estación de baterías de 4,2 MW para funcionamiento cero emisiones en puerto, conexión eléctrica a tierra (OPS), gestión energética optimizada, sistema integral de gas inerte y manifold de popa, mejorando la seguridad durante el suministro a otros barcos.

Mureloil especifica que la apuesta tecnológica y de diseño ha logrado una reducción de consumo superior al 50%, al tiempo que se minimizan las emisiones tanto en puerto como en navegación. El Bahía Beatriz incluye soluciones que permiten el uso de diversos combustibles alternativos y una optimización energética operativa integral.

Este buque forma parte de un proyecto conjunto entre Mureloil y Repsol, con especial foco en el metanol verde como combustible de futuro. El Bahía Beatriz se suma al Bahía Candela, ampliando la flota de buques híbridos que cumplen las futuras normativas medioambientales internacionales.