Algeciras se mantiene en el top 5 de puertos europeos con mejor conectividad

El Puerto de Algeciras se mantiene como una referencia en el ecosistema europeo y, según los datos de la ONU, continúa como el quinto mejor conectado de Europa. La dársena resiste pese al crecimiento de otros enclaves europeos en el último año, entre los que destaca Málaga, que multiplica casi por cinco su puntuación.

Según los últimos datos del índice de conectividad portuaria publicados por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), Algeciras tiene un índice de 518,48 en el tercer trimestre de 2025. Esta métrica mide la integración de un puerto en las redes mundiales de transporte marítimo y tiene en cuenta aspectos como el número de escalas programadas, la capacidad anual en teus y su conexión con otras dársenas. El enclave del Estrecho ha reducido ligeramente su índice respecto al mismo trimestre del pasado año, cuando contaba con 546,74. Aun así, con estas cifras, la dársena se afianza en la quinta posición europea y segunda española.

Por delante, en el plano nacional solo aparece Valencia, uno de los principales competidores en la distancia de Algeciras, que mantiene sus niveles de conectividad de hace doce meses, con 586,39. Barcelona, la tercera dársena española según las métricas de la UNCTAD, también ha descendido su puntuación en un año de 506,17 a 473,55, lo que le ha hecho caer a la séptima plaza europea.

Al otro lado del Estrecho de Gibraltar, Tánger Med mantiene con regularidad una posición ligeramente preferente a la de Algeciras, con un índice de 557,04 en el tercer trimestre de 2025, por delante de los 518,48 de la orilla española. La evolución de ambas ha registrado trayectorias parecidas, aunque en 2024 el enclave algecireño llegó a superar al marroquí de forma puntual.

El índice de conectividad de la UNCTAD también incluye al Puerto de Gibraltar, que registra un 15,12, cifra en torno a la que se ha ido moviendo en los últimos años después de superar el 20 en 2014.

Róterdam y los asiáticos, líderes

El podio europeo de los puertos con mejor conectividad lo ocupan los tres grandes por excelencia. Róterdam lidera con una puntuación de 952,13, que se ha reducido en casi 20 puntos en el último año. Por detrás, el puerto belga de Amberes registra un dato de 879,01 y se deja más de 30 puntos. El podio continental lo cierra Hamburgo, con 698,8 puntos, a amplia distancia de sus predecesores, aunque reduciendo el margen en unos 80 puntos en un año. Las diez primeras posiciones, tras Valencia y Algeciras, las completan Bremerhaven (Alemania; 498,3), Barcelona (473,6), El Havre (Francia; 455,3), Pireo (Grecia; 440,7) y Génova (427,1).

En el plano mundial, el top diez está monopolizado por los puertos asiáticos, a excepción del neerlandés de Róterdam, que alcanza la décima posición. Las dársenas chinas de Shangái (2433,97) y Ningbo (2020,1), junto a Singapur (1859), ocupan el podio mundial. Algeciras, por su parte, queda como el 35º puerto mejor conectado del mundo.

Málaga, en crecimiento

El Puerto de Málaga es uno de los que mayor crecimiento ha experimentado en el plano europeo en el último año en cuando a conectividad, según los datos publicados por la UNCTAD. El muelle de la Costa del Sol alcanza un índice de 161,04, que le otorga la 31ª posición europea. Aun así, el dato más reseñable en lo que respecta a la dársena es su crecimiento exponencial en el último año, que casi quintuplica el índice que registraba en el tercer trimestre de 2024, cuando se situaba en 34,48.

El índice recoge los datos de otros cuatro puertos andaluces, aunque con un alcance mucho más limitado. Cádiz figura en el puesto 79 del continente, con un índice de 48,75. Por detrás aparecen Huelva (87º; 43,98), Sevilla (168º; 13,01) y Almería (204º; 10,88). UNCTAD también incluye al puerto granadino de Motril, aunque no actualiza su índice desde hace más de diez años.