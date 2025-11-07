Algeciras reúne a los Propeller Clubs de España en su XII encuentro nacional

Los clubes marítimos de Barcelona, Bilbao, Castellón, Madrid, Sevilla, Valencia, Vigo y Algeciras se han dado cita este viernes en el XII Encuentro de Propeller Clubs de España, celebrado en Algeciras. Esta reunión anual ha servido como punto de encuentro para compartir experiencias, analizar la actualidad del sector y fortalecer la colaboración entre entidades vinculadas a los principales puertos del país.

En esta edición ha destacado la primera participación del Propeller Club de Vigo, constituido hace apenas unos meses. También se ha dado la bienvenida al recién creado Propeller Club de La Coruña, que no ha podido estar presente en esta ocasión.

El encuentro ha reunido a una docena de representantes de los distintos clubes, junto a varios miembros de la junta directiva del Propeller Club de Algeciras, organizador de la cita, encabezados por su presidenta, Isabel Millán.

La jornada comenzó con una visita a las instalaciones de Salvamento Marítimo en la torre de control del Puerto de Algeciras, donde los asistentes conocieron de primera mano el trabajo de coordinación y respuesta ante emergencias marítimas en uno de los enclaves con mayor tráfico del mundo. Posteriormente, la delegación se trasladó al Centro de Coordinación de Procesos y Protección y Seguridad Portuaria, dependiente de la Autoridad Portuaria Bahía de Algeciras, para conocer sus protocolos de seguridad y gestión operativa.

Tras las visitas técnicas, se celebró una reunión de trabajo en la que se repasaron las actividades desarrolladas durante el último año y se analizaron nuevas vías de cooperación entre los clubes. Gerardo Tiedemann, representante de los Propellers de Iberia ante la organización matriz de Estados Unidos, expuso un resumen de los temas tratados en la Convención Internacional celebrada en Lyon (Francia) entre el 13 y el 15 de octubre.

Durante el encuentro, las delegaciones presentaron sus informes de actividad, compartiendo proyectos, buenas prácticas y desafíos comunes en materias como la sostenibilidad, la digitalización portuaria o la formación especializada.

Uno de los momentos más emotivos de la jornada lo protagonizó el Propeller Club de Valencia, cuyo presidente, Alfredo Soler, agradeció al resto de clubes el apoyo recibido tras la DANA que afectó a Valencia en octubre del pasado año, obsequiando a los participantes con una escultura del logotipo del club, obra del escultor Luciano González.

El XII Encuentro Nacional concluyó con la elección de la sede para la próxima edición, que se celebrará en Madrid en 2026, bajo la organización del Propeller Club de Madrid.