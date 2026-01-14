Vox promete blindar Palmones ante la "ola de narcotráfico y violencia juvenil" en Los Barrios

Manuel Gavira, portavoz de VoxX en Andalucía, se ha comprometido este miércoles a convertir la aldea de Palmones, en el término municipal de Los Barrios, en “territorio de especial defensa” ante el incremento de alijos, petaqueo y contrabando que afectan a vecinos y menores. La visita del parlamentario refleja la alarma por hechos recientes "que ponen en riesgo tanto a ciudadanos como a agentes de seguridad".

Durante su recorrido por la zona y tras un encuentro con la Asociación de Vecinos Bahía de Palmones, Gavira conoció de primera mano las preocupaciones de los residentes "ante la delincuencia que se repite día tras día" en la costa y la desembocadura del río.

El portavoz alertó especialmente sobre la participación de menores en estas actividades: “Esta preocupación se agrava si cabe, por el hecho de que niños de doce y trece años ya han sido vistos descargando cajas de las embarcaciones e incluso avisando de la llegada de las Fuerzas de Seguridad, obteniendo dinero fácil que compromete su futuro”, afirmó.

Gavira subrayó que Vox está dispuesto a actuar de inmediato: “Palmones, y por supuesto toda la zona del Campo de Gibraltar, será considerada zona de especial defensa por el futuro Gobierno de Vox, para que los vecinos puedan vivir sin miedo”, concluyó.

También se ha recordado un suceso reciente, ocurrido durante la madrugada del pasado 5 de diciembre, cuando agentes de la Guardia Civil resultaron heridos durante una arriesgada intervención contra un alijo de tabaco en la margen del río Palmones. El vehículo implicado embistió a los guardias civiles en su huida, dejando cuatro heridos y evidenciando la impunidad con la que actúan estos grupos, según denunció Jucil Cádiz.