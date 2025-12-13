El árbol, arrancado de cuajo, ya cortado junto a la vía de servicio de la A-7 en Guadacorte.

Un árbol de grandes dimensiones ha caído durante la madrugada de este sábado sobre la vía de servicio de la A-7, a la altura de Guadacorte, en Los Barrios, provocando importantes afecciones al tráfico después de impactar contra un vehículo que circulaba en ese momento por la zona.

El árbol también invadió un carril de la autovía, lo que obligó a la Guardia Civil a gestionar el tráfico. Hasta el lugar se desplazaron efectivos del Consorcio de Bomberos, junto con personal de mantenimiento de la carretera, que procedieron a trocear y retirar el árbol para restablecer la circulación.

El incidente se ha producido en un contexto de temporal meteorológico asociado a la borrasca Emilia, que desde la madrugada está dejando fuertes rachas de viento y lluvias en el Campo de Gibraltar. No obstante, el árbol afectado se encontraba seco y estaba pendiente de autorización para su tala, circunstancia que pudo haber contribuido a su caída.

El ejemplar se encontraba en el jardín del restaurante Oliva, junto al hotel Guadacorte, desde donde se desplomó sobre la calzada. A pesar de lo aparatoso del accidente, no han trascendido por el momento daños personales de gravedad.