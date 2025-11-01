Dos vehículos calcinados en sendos incendios durante la madrugada en Jimena y Los Barrios

La madrugada de este sábado ha estado marcada por dos intervenciones casi consecutivas de los bomberos del Consorcio Provincial con vehículos completamente calcinados en Jimena de la Frontera y en Los Barrios.

El primer aviso se registró a las 05:40, cuando efectivos del Parque de Bomberos de Jimena acudieron a la avenida de los Deportes por el incendio de un dúmper de obra. El vehículo quedó afectado en su totalidad, según informaron fuentes del Consorcio Provincial de Bomberos. En la actuación participaron dos bomberos con una autobomba rural pesada (R-22), en coordinación con Policía Local y Guardia Civil.

Apenas una hora después, a las 06:30, se produjo un segundo incendio de vehículo en la Calle Francisco de Goya y Lucientes, en la barriada de Los Cortijillos, en el término municipal de Los Barrios. Hasta el lugar se desplazaron tres bomberos del parque barreño con una autobomba rural pesada (R-15). El turismo ardió por completo, aunque no se registraron daños personales.

Las causas de ambos incendios están siendo investigadas por las autoridades competentes.

Además, a las 03:00, los bomberos del parque de Medina intervinieron en un incendio de vehículo en la Calle Laurel, en Alcalá de los Gazules. El turismo quedó totalmente calcinado, aunque no se registraron daños personales. En la actuación participaron tres bomberos con una autobomba urbana ligera (P-43), contando con la colaboración de Policía Local.