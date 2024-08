Vecinos de Los Barrios denuncian una colonia de gatos instalada en dos casas abandonadas y llenas de basura

Los Barrios/Vecinos de la calle Posta, en el centro de Los Barrios denuncian la colonia de gatos que se han instalado en dos casas abandonadas que no para de crecer y que está ocasionando un problema de salud pública.

Una vecina denuncia que la situación se está volviendo insostenible porque las casas están llenas de ratas, basura, moscas y malos olores que no sólo inundan esos espacios sino que se están colando en las casas aledañas.

Al parecer, todo comenzó cuando una vecina comenzó a echar de comer a los gatos sin ningún tipo de control, lo que ha hecho que acudan más animales y se multiplique la colonia.

Algunos propietarios han hablado con la mujer, pero su reacción no fue nada comprensiva. "No solo no quiso escuchar nuestras preocupaciones, sino que nos echó en cara que tiene un familiar que es policía. Nos sentimos impotentes ante esta situación", asegura una vecina en las red social facebook.

Los vecinos indican que han presentado una reclamación en el Ayuntamiento para que se tomen medidas y obliguen a los dueños de las viviendas a limpiarlas, pero no han recibido ninguna respuesta y la situación empeora cada día.

La concejal de Limpieza Viaria, Cristina Silva, ha explicado este miércoles que no existe ningún escrito en el Ayuntamiento ni en su concejalía o en la Delegación de Asuntos Sanitarios, si bien se van a tomar medidas. Silva ha informado que efectivamente hay una mujer que alimenta indebidamente a los gatos en una casa abandonada a la que los servicios de limpieza municipales no pueden entrar porque tiene propietarios, pero ha informado a la Policía Local para que levante acta y se abra el decreto de ornato, un procedimiento para que el dueño limpie la vivienda.

Silva ha informado que en Los Barrios existen colonias felinas y sitios autorizados para alimentar a los gatos, pero en ningún caso es en la calle Posta donde se les está dando comida de forma indiscriminada. "Asuntos Sanitarios ya conoce el caso, no es fácil el tema por la ley de protección animal, pero allí podemos encontrarnos ratas, cucarachas, etc", ha apuntado.