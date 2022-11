Los vecinos de Palmones, contra el horario matinal de la cabalgata de Reyes: "Tomaremos medidas"

La Asociación de Vecinos Bahía de Palmones y el PSOE de Los Barrios protestan por el horario establecido desde el Ayuntamiento barreño para celebrar la cabalgata de Reyes 2023 y su negativa de cambiarlo.

Tras anunciar que Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente saldrán por las calles de Palmones a las 12:00 y pedir un cambio de horario que no ha sido concedido, Juan Manuel Ramírez Tocón, presidente de la asociación de vecinos, ha hecho público un comunicado para transmitir la indignación de los palmoneños: "Han dicho no, pero no nos damos por vencidos"

"No entendemos esta actitud negativa del equipo de gobierno en la que desoyen a la ciudadanía de Palmones la cual reclama que Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente vengan a Palmones como lo hacen en el resto de municipios de todo el mundo, por la tarde", declara Ramírez.

Esta opinión la respaldan desde el PSOE barreño. Daniel Perea, secretario general de la agrupación local y portavoz del grupo municipal socialista, lamenta que el alcalde, Miguel Alconchel, y el equipo de gobierno no haya rectificado para restablecer el horario de tarde, incidiendo en que "no han escuchado a los vecinos ni han tenido en cuenta la petición que los socialistas registraron la semana pasada".

Desde el grupo político destacan que “uno de los motivos del cambio era reforzar la seguridad, ya que imaginamos que no contarán con dispositivos de Policía Local suficientes para hacerlo como antes".

Desde la asociación de vecinos lamentan que "no se haya tenido en cuenta el principal contenido de la celebración que no es otro que la ilusión de los más pequeños", resaltando que tendrán que cumplir las tradiciones "a contrarreloj", puesto que "los pequeños deben estar a las 10:00 arrastrando latas, a las 11:00 recibiendo a los Reyes y entregándoles cartas, a las 12:00 en una cabalgata que debe batir récords de velocidad para poder salir a las 13:30 en Guadacorte".

Juan Manuel Ramírez asegura que, ante la negativa del Consistorio, "tomarán medidas como pueden ser recogida de firmas, concentraciones o petición de dimisiones", publican en un comunicado.