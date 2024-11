Tormenta política en Los Barrios por el cierre temporal de la Jefatura de la Policía Local

Los Barrios/El sindicato USB y el PSOE de Los Barrios han denunciado el cierre temporal de la Jefatura de la Policía Local barreña debido al "caos organizativo y la carencia de personal" que vive el cuerpo. El Ayuntamiento barreño afirma que dará su versión de lo ocurrido en las próximas horas.

USB denuncia que "los vecinos de Los Barrios no se merecen los cierres temporales de la Jefatura de Policía, lo que conllevará, entre otras muchas cuestiones, que no se puedan atender las llamadas ni la plataforma de urgencias del 112, que no se puedan recoger denuncias de los vecinos, así como que la delincuencia siga campando a sus anchas". "Es una ilegalidad dejar sin vigilancia unas dependencias que tienen armeros y que deben de estar custodiados las veinticuatro horas", afirma el sindicato.

"La Seguridad Ciudadana es un pilar fundamental en nuestra democracia, es una competencia municipal de obligado cumplimiento, sin embargo el Alcalde, Miguel Alconchel (100x100 Los Barrios) y el edil, Antonio Dávila (PP), no son capaces de ponerse de acuerdo para garantizar la seguridad en la Villa ni para activar el acuerdo de disponibilidad, el cual se firmó en la Mesa de Negociación y lo vendieron en la prensa, para luego dejarlo guardado en el cajón de objetos perdidos de la Alcaldía”, continúa.

USB señala que "desde que hubo discrepancias en materia de seguridad entre Alconchel y Dávila, donde el Concejal de Seguridad recibió un rapapolvo en uno de los Plenos por parte de Alconchel, la Jefatura ha quedado totalmente abandonada, pues ni a Dávila ni a Alconchel se les ve el pelo por las instalaciones de Jefatura, agravándose los problemas hasta el punto de echar el cierre cuando faltan efectivos".

USB lamenta la “política del cierre y subida de sueldos del Gobierno Municipal”. "Con esta forma de hacer política no se llega a ningún sitio, pues no se garantizan los servicios públicos de prestación obligatoria. Se opta por una política errática en vez de que se oferten plazas de policía, se cree empleo público y se cumpla con el acuerdo para la disponibilidad que firmó el propio Alcalde, Miguel Alconchel, y la que fue Concejala de personal, Sara Lobato, con la parte social.

PSOE

El secretario general del PSOE barreño, Daniel Perea, demanda al equipo de gobierno municipal una aclaración respecto a la información aportada por el sindicato USB sobre el cierre de las instalaciones de la Jefatura de la Policía Local y que se asuma responsabilidades al respecto.

Perea entiende que “tanto el señor Alconchel como Dávila deben dar las explicaciones oportunas sobre la existencia de uno hechos que son de una tremenda gravedad”.

“Es una gran temeridad cerrar la Jefatura de la Policía Local y dejar sin este servicio básico esencial a disposición de los ciudadanos y por ello estudiaremos tomar medidas legales por esta dejación de funciones”, apunta el representante socialista, quien, además, señala la necesidad de que por parte del equipo de gobierno de Los Barrios 100x100 y PP se asuman responsabilidades políticas ante la nefasta gestión llevada a cabo en esta materia.

“La decisión de clausurar la Jefatura de la Policía Local es un despropósito de tal magnitud que sólo cabe esperar que el señor Dávila, que ya reconoció públicamente, por cierto, su incapacidad para garantizar la seguridad ciudadana en el municipio hace unos meses, dimita cuanto antes, a ser posible de forma inmediata”, afirma el líder del PSOE barreño.

“Esta ha sido la gota que ha colmado el vaso. El señor Dávila debe dar ese paso y, si no lo hace, el señor Alconchel tendría que responder por él, como primera autoridad y responsable del servicio”, concluye Perea.