Los Barrios, sin fecha para recuperar el autobús de Palmones tras más de una semana sin servicio

Los Barrios/Más de una semana sin el autobús Los Barrios-Palmones. Los usuarios de este servicio están desesperados. Hace casi diez días que los dos autobuses de la empresa CTM Ruiz que realizan esta ruta están averiados y no se conoce cuando entrarán en funcionamiento.

Muchos ciudadanos utilizan este autocar que sale cada hora de Los Barrios para trabajar en el polígono comercial de Palmones. Algunos están optando por coger un taxi hasta su lugar de trabajo con el coste que ello supone -en torno a los 12 euros-. Otros están saliendo hasta una hora antes para tomar el autobús que va a Algeciras y desde aquí coger el que va a La Línea o a San Roque, ambos del Consorcio de Transportes del Campo de Gibraltar, con paradas en Palmones, Los Cortijillos y Guadacorte.

El concejal de Transporte Público, José Antonio Gómez, ha lamentado esta situación que está produciendo un gran trastorno a muchos vecinos, especialmente los que necesitan este medio para ir a su lugar de trabajo. El edil ha explicado que ambos autobuses continúan estropeados porque tras solucionarse una avería llega otra.

Gómez ha indicado que el autobús que venía de Madrid para incorporarse al servicio no había pasado la ITV (Inspección Técnica de Vehículos), por lo que finalmente no llegó a Los Barrios.

El concejal ha señalado en varias ocasiones que el servicio es muy deficitario por lo que es complicado su adjudicación a otra empresa. "Vamos a sacar un nuevo pliego de condiciones para adjudicar el servicio a otra empresa porque CTM está dando muchos problemas", ha reconocido.

Criticas

Las críticas de los vecinos hacia el equipo de gobierno son continuas en las redes sociales, especialmente por la falta de información. Así, cada mañana van a la estación de autobuses para comprobar in situ si hay o no autobús. Los adolescentes también utilizan este autobús para ir a la playa de Palmones o a la zona comercial Bahía Plaza (cines) y estos días se tienen que ir por otros medios o no van.

El grupo socialista considera que esta situación no puede continuar. Así, presentará el próximo lunes en el Pleno una moción en la que solicita al Ayuntamiento que firme un convenio temporal con el Consorcio Metropolitano para que facilite autobuses de sustitución a Los Barrios cada vez que se averíe este autobús.

El PSOE ha anunciado también que va trasladar el problema del transporte de Los Barrios al Defensor del Pueblo Andaluz.