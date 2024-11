Quirónsalud Campo de Gibraltar, proveedor médico del Reto Pelayo Vida: Antártida 2024

El Reto Pelayo Vida es uno de los mayores proyectos deportivos de sensibilización sobre la prevención del cáncer de la mujer a escala internacional. Cada año lleva a cinco supervivientes de esta enfermedad a retos extremos en lugares únicos, para concienciar sobre la necesidad de invertir en investigación y en la detección precoz, así como sobre la importancia del deporte durante y después de la enfermedad.

La Antártida, el lugar más remoto del planeta, hecho de acantilados de hielo modelados por el viento y el oleaje, es el escenario elegido para esta décima edición en la que las cinco participantes deberán enfrentar un escenario de muy bajas temperaturas, fuertes vientos y hielo.

Macarena Bohórquez, una de las participantes de la edición de este año, reside en la localidad gaditana de Barbate y ha pasado por el Hospital Quirónsalud Campo de Gibraltar para realizarse los reconocimientos médicos pertinentes para emprender la aventura hacia la Antártida. “Mi experiencia en el Hospital Quirónsalud Campo de Gibraltar ha sido muy buena. En ningún momento me ha dado la sensación de estar en un hospital, el personal sanitario me ha tratado fenomenal así que ha sido una experiencia muy buena”.

La protagonista cuenta cómo vivió la noticia de la enfermedad y cómo la posibilidad de vivir esta aventura fue una de las motivaciones para llevar a cabo su recuperación. “No me lo podía creer. Me abstraje y no pude escuchar el diagnóstico del doctor. Se te vienen a la cabeza todas las personas, conocidas y desconocidas, que me han ayudado en todo este proceso. Conocí el Reto Pelayo Vida en el hospital, la noche antes de someterme a mi operación y me agarré a ello como un clavo ardiendo. Dije: “lo voy a superar y cuando lo supere va a ser el motor de mi recuperación”, manifiesta Macarena.

El doctor Manuel Ruiz, coordinador del servicio de Cardiología del hospital de Palmones, fue el encargado de realizar un chequeo médico con el fin de ver en detalle el funcionamiento del corazón y garantizar que está preparada para la exigencia física de esta gran prueba de resistencia. En este sentido, el especialista señala que “a Macarena, nuestra participante del Reto Pelayo Vida, le hemos realizado un estudio cardiológico, una ecografía y una prueba de esfuerzo en la que ha demostrado poseer una muy buena capacidad física para la gran aventura que tiene por delante”.

Comprometidos con la salud del deporte

Quirónsalud mantiene desde hace años un fuerte compromiso con la salud del deporte colaborando en múltiples eventos y disciplinas deportivas, porque el deporte es un campo que, además de estar relacionado con la salud tanto en la prevención de enfermedades como en la calidad de vida en general, refleja una serie de valores con los que el Grupo se identifica en su forma de trabajar: disciplina, espíritu de superación y mejora continua.

Actualmente Quirónsalud es Servicio Médico del Mundial de MotoGP, Proveedor Médico Oficial de todas las competiciones de la Asociación de Clubes de Baloncesto (acb), Proveedor Médico Oficial de la selección española femenina y masculina de balonmano, Servicio de Prevención Médica de la Real Federación Española de Vela (RFEV), a través de Quirónprevención, responsable de los Servicios Médicos Oficiales de la Real Federación Española de Tenis (RFET) y Servicio Médico Oficial de la Rafa Nadal Academy by Movistar, además de colaborar con diversos clubes de fútbol, baloncesto, balonmano o rugby de nuestro país.

Asimismo, en los últimos años ha velado por la salud de importantes eventos deportivos como las cuatro últimas ediciones de la Copa Davis disputadas en España y otros torneos de tenis como la Billie Jean King Cup, el Mutua Madrid Open, el Open Banc Sabadell - Trofeo Conde de Godó; la Hexagon Cup o diferentes torneos del circuito Premier Padel, la Nationale-Nederlanden San Silvestre Vallecana, la Behobia/San Sebastián, o el Eurobasket femenino de 2021 disputado en España, entre otros.