Salvador Puerto dimite como secretario general del PSOE de Los Barrios

Salvador Puerto ha anunciado este martes su dimisión como secretario general del PSOE de Los Barrios. Aunque ahora debe abrirse un proceso autorizado por la dirección provincial del partido, el portavoz del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento barreño y vicepresidente de la Mancomunidad, Daniel Perea, se postula como su sucesor. Puerto, que seguirá como concejal, aduce motivos personales y políticos para tomar la "decisión lógica" de dejar el cargo un año antes de que se cumpla su mandato al frente de la agrupación local para dar más margen de trabajo al próximo alcaldable barreño.

"Pongo fin a tres años como secretario general de forma oficial y alguno más con la responsabilidad pero sin cargo oficial. Estos años que han coincidido con los momentos más convulsos del partido y una dura etapa de oposición ante un gobierno local nefasto y dañino para Los Barrios, algo que afortunadamente ha quedado atrás", ha recordado Puerto.

"El PSOE ha ido creciendo y consolidándose poco a poco. La sede se ha abierto a militantes y los vecinos y hemos recuperado la actividad de nuestras juventudes. También se ha ido cerrando una herida abierta en el socialismo barreño desde hace un cuarto de siglo y como partido nos hemos levantando tras el desastre de 2011. Hemos demostrando que el PSOE debía y podía renovarse y recuperar el sitio que nunca debió perder", ha indicado el socialista.

Puerto ha indicado que ha sido una decisión "meditada" y que pretende dar más tiempo al próximo candidato a la Alcaldía, ya que su intención era no repetir como alcaldable. "Veo lógico que si no me voy a postular como candidato en 2023, dejar paso a los compañeros que vayan a tomar esta responsabilidad y que el nuevo proyecto político tenga ese tiempo exotra para consolidarse y demostrar lo que tenga que demostrar a los vecinos de los Barrios", ha explicado.

El ya ex secretario general del PSOE barreño ha recordado que en las pasadas elecciones se quedó "a escasos 500 votos" de alcanzar la victoria en las elecciones municipales. "Demostramos que somos una verdadera alternativa política", afirmó Puerto, que indicó que seguirá "comprometido con el PSOE y con los ciudadanos que apostaron por nosotros como miembro del grupo municipal".