El PSOE denuncia el “ataque” de la Junta a la Ley de Dependencia y critica el abandono de Los Barrios

El PSOE ha denunciado hoy en Los Barrios el “desmantelamiento y ataque a conciencia” de los servicios públicos por parte de la Junta de Andalucía, con especial atención a la Ley de Dependencia. El secretario de Organización del PSOE provincial, Juan Cornejo, ha alertado de que más de 500 gaditanos han fallecido en lo que va de año sin recibir la atención que les correspondía por ley, cifra que forma parte de un total de 5.000 andaluces afectados.

Cornejo ha afirmado que esta situación no es fruto de una mala gestión, sino de una decisión consciente de priorizar fondos hacia la sanidad y servicios privados, dejando a quienes no pueden costearse un seguro privado “condenados a morir sin ser atendidos”. El dirigente socialista ha recordado que la Ley de Dependencia fue concebida como un derecho fundamental de igualdad de oportunidades durante el mandato del PSOE con Zapatero.

En materia sanitaria, Cornejo ha denunciado que la Junta maquilla las cifras y mantiene a los usuarios “en el limbo”, mientras que profesionales y sindicatos advierten del riesgo de colapso de la sanidad pública y del retroceso en derechos fundamentales.

Críticas a la Diputación

En clave local, el secretario provincial ha criticado duramente el pacto de gobierno en Los Barrios, donde el PP y su socio La Línea 100x100 prometieron inversiones que no se han materializado. Cornejo ha subrayado la diferencia de trato: mientras La Línea recibe cerca de 500 euros por habitante en subvenciones nominativas, Los Barrios apenas 30 euros por habitante.

El portavoz local del PSOE, Daniel Perea, ha denunciado que el municipio sigue sin contar con proyectos prometidos hace siete años, como el nuevo centro de salud o el instituto, y ha reclamado a la Junta que las inversiones anunciadas se traduzcan en hechos concretos en las calles. Además, ha criticado el alto coste del recibo de Arcgisa y ha pedido medidas reales para su reducción.

Cornejo ha defendido el trabajo del PSOE de Los Barrios y ha mostrado su apoyo a Dani Perea como candidato a la alcaldía, destacando su labor en los barrios y la campaña de recogida de firmas contra la privatización de instalaciones deportivas.

El PSOE exige así a la Junta de Andalucía que deje de “milongas” y cumpla con los ciudadanos, garantizando derechos básicos y equidad en la distribución de inversiones en la provincia.