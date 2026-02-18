El PSOE de Los Barrios carga contra la Diputación "por mantener el agravio" al presupuestar 7 millones en subvenciones a La Línea

El PSOE de Los Barrios ha vuelto a cargar contra los presupuestos de la Diputación Provincial de Cádiz por mantener "el agravio" en el reparto de subvenciones nominativas. Los socialistas de la Villa han censurado este miércoles que la administración provincial, cogobernada por el PP y La Línea 100x100, prevé conceder a la localidad linense 7 millones de euros frente a unos "ridículos 6.000 euros para Los Barrios".

Además, los socialistas barreños critican que otras localidades gobernadas por el PP también recibirán importantes cuantías; caso de Algeciras (600.000 euros) o Tarifa (500.000).

“Como barreño no puedo quedarme callado, como hacen otros, viendo que la Diputación aprueba un presupuesto para el año 2026 donde solo invertirá 0,25 céntimos por habitante en subvenciones nominativas, mientras que en La Línea la inversión será de 110 euros por linense", ha criticado el portavoz municipal socialista, Daniel Perea.

Los socialistas dicen no entender que el alcalde, Miguel Alconchel, consienta que los socios de gobierno del Partido Popular y compañeros de partido (100x100 Unidos) "continúen despreciando las necesidades de nuestro municipio". "Después de este nuevo presupuesto de la Diputación de Cádiz, se vuelve a constatar el papel insignificante y el poco peso que Los Barrios 100x100 tiene con el Partido Popular y con sus propios compañeros de partido”, ha lamentado Perea.

“Esta es una situación insostenible y cualquier responsable político de Los Barrios debería salir públicamente denunciando este hecho, independientemente del color político”, ha explicado el líder socialista, quien ha afeado que Alconchel aspirase a 2 millones de euros y finalmente haya obtenido 6.000.