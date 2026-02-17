Los Barrios aprueba el presupuesto municipal de 2026 con un superávit inicial de 403.000 euros

El Pleno del Ayuntamiento de Los Barrios ha aprobado este martes, en sesión extraordinaria, el proyecto inicial de Presupuestos Municipales para 2026, que ascienden a 43,31 millones de euros en ingresos y 42,91 millones en gastos, con un superávit inicial de 403.260 euros. Las cuentas han salido adelante con los votos del equipo de gobierno, integrado por Los Barrios 100x100 y el Partido Popular, mientras que PSOE, Movimiento Barreño y Vox han votado en contra.

El alcalde, Miguel Alconchel, ha señalado que se trata de un presupuesto que consolida la estabilidad financiera, prioriza el interés general y garantiza la sostenibilidad de los servicios públicos, manteniendo además la congelación de impuestos y tasas municipales.

Por su parte, el concejal de Economía y Hacienda, Manuel Muñoz, ha destacado que estas cuentas suponen un hito en la gestión municipal, ya que por primera vez en años el Ayuntamiento no solicitará la adhesión al Fondo de Ordenación, lo que considera un paso firme hacia la autonomía financiera.

Ingresos realistas y gasto controlado

El presupuesto nace nivelado y ajustado a criterios de prudencia, con previsiones de ingresos calculadas en base a la recaudación histórica. En cuanto al gasto, el capítulo de personal alcanza los 16,71 millones de euros, reflejando el compromiso con la plantilla municipal y la prestación directa de servicios.

Los gastos corrientes se sitúan en 11,63 millones de euros, reforzando las áreas sociales y los servicios públicos esenciales. En materia de inversiones, el presupuesto contempla una partida de 5 millones de euros, un millón más que el ejercicio anterior.

Entre las actuaciones más destacadas figuran la ampliación del contrato de limpieza viaria e infraestructura verde, el nuevo servicio de mantenimiento de señalización horizontal y vertical, así como el servicio de vigilancia y control del tráfico rodado. A ello se suman los nuevos servicios puestos en marcha durante el último año, como la limpieza de colegios, limpieza de playas, transporte público y mantenimiento de parques infantiles.

Reducción de deuda y mejora financiera

El equipo de gobierno ha subrayado la mejoría en los indicadores económicos, con una reducción del endeudamiento del 703,58% al 552,58% y una mejora del ahorro neto, que pasa de –24,26 millones a –108.000 euros.

La deuda viva del municipio se situará, según las previsiones, en 189,19 millones de euros a finales de 2026. Alconchel ha recordado que en solo dos ejercicios se han amortizado más de 20 millones de euros de deuda, gran parte mediante cancelaciones anticipadas.

Debate plenario

Durante el debate, Vox y Movimiento Barreño cuestionaron la planificación económica y el destino de las inversiones. El PSOE criticó la falta de participación ciudadana y la escasa concreción de algunas partidas presupuestarias.

Desde el PP, su portavoz defendió que se trata de un presupuesto realista, responsable y orientado a mejorar los servicios públicos, destacando el esfuerzo en limpieza, seguridad y estabilidad laboral.