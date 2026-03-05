Los Barrios prepara unas jornadas sobre la gestión de emergencias

Los Barrios se prepara para convertirse los próximos 14 y 15 de marzo en el eje central de la formación en emergencias del Campo de Gibraltar con la celebración de las primeras Jornadas de Emergencias “Villa de Los Barrios”, una iniciativa impulsada por la Agrupación de Protección Civil del municipio que aspira a consolidar a la localidad como punto de encuentro del voluntariado comarcal.

La convocatoria, organizada bajo la dirección de la concejala Geli Ferral, reunirá durante dos días a voluntarios procedentes de distintos puntos de la comarca, entre ellos Algeciras, Tarifa y Jimena de la Frontera. La presencia de efectivos de estos municipios refuerza la dimensión supramunicipal de la iniciativa y subraya el papel de la cooperación territorial como herramienta clave para optimizar la respuesta ante situaciones críticas en el Campo de Gibraltar.

Material de emergencia desplegados en Los Barrios.

El programa se articula en una única jornada intensiva estructurada en bloques teórico-prácticos que abordarán desde la atención a la parada cardiorrespiratoria hasta el uso del desfibrilador externo semiautomático (DESA) y el manejo de material sanitario. A ello se suman contenidos específicos sobre evacuación de pacientes en zonas hostiles (técnicas CASEVAC), control de la hipotermia y resolución de escenarios simulados de alta exigencia, diseñados para reproducir contextos reales en los que la toma de decisiones debe ser ágil y precisa.

La formación no se limitará al ámbito estrictamente sanitario. Las jornadas incorporan también módulos centrados en el control de masas, la aseguración de la escena y la coordinación operativa, aspectos determinantes para garantizar un entorno seguro de intervención para los equipos de emergencias sanitarias. En este apartado se contará con la cooperación y el apoyo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, pieza fundamental en la gestión integral de incidentes complejos.

“El objetivo global de la jornada es fortalecer la capacidad operativa, mejorar la coordinación entre agrupaciones y afianzar la toma de decisiones en contextos reales, siempre bajo criterios de seguridad, eficacia y trabajo en equipo”, ha señalado Ferral, quien ha destacado la importancia de seguir avanzando en una formación continua que permita a los voluntarios actuar con seguridad ante cualquier eventualidad.

Aunque los asistentes participan en calidad de voluntarios de Protección Civil, entre ellos figuran profesionales que desarrollan su labor en dispositivos asistenciales como el 061, servicios de urgencias hospitalarias y recursos, lo que aporta un valor añadido al encuentro. El intercambio de experiencias entre perfiles diversos contribuye a enriquecer los contenidos y a optimizar os procedimientos, favoreciendo una cultura común de intervención en el ámbito comarcal.

Con esta iniciativa, Los Barrios consolida una estrategia de cooperación que trasciende el ámbito local. La apuesta por la formación especializada y la coordinación intermunicipal refuerza la red de Protección Civil en el Campo de Gibraltar y afianza un modelo de respuesta basado en la preparación, la unidad y el servicio a la ciudadanía.