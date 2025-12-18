La Policía Local de Los Barrios paraliza unas obras sin autorización en una parcela próxima a la estación férrea

Agentes de la Policía Local de Los Barrios adscritos a la Unidad de Medio Ambiente han intervenido en una parcela situada en la zona de la estación férrea tras detectar la ejecución de obras sin la correspondiente autorización administrativa.

La actuación se produjo después de que los agentes comprobaran la presencia de varias personas realizando trabajos de albañilería en el interior de la parcela y verificaran que no existía la documentación necesaria para la ejecución de dichas obras. Siguiendo el procedimiento establecido, la Policía Local levantó el acta de inspección correspondiente.

Como consecuencia de esta intervención, el departamento de Disciplina Urbanística dictó un decreto de paralización de la obra, que fue notificado formalmente por los propios agentes municipales.

La Jefatura de la Policía Local destaca que la actuación se desarrolló con total normalidad y dentro del marco legal, subrayando la importancia de este tipo de intervenciones para garantizar la protección del entorno y el cumplimiento de la normativa urbanística vigente.

También ha puesto en valor la labor que desarrolla la Unidad de Medio Ambiente, cuya vigilancia activa resulta fundamental para preservar el orden, el respeto a la legalidad y la protección del patrimonio municipal.