El Pleno de Los Barrios aprueba la reparcelación de los terrenos de la central térmica

El Pleno del Ayuntamiento de Los Barrios ha aprobado este lunes la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana que permitirá la reparcelación de los terrenos de la central térmica, de 418.000 metros cuadrados, en parcelas de un mínimo de 7.000 metros cuadrados para facilitar la implantación de nuevas empresas una vez que se desmantelen las actuales instalaciones. Han votado a favor Los Barrios 100x100, PP y Ciudadanos, mientras que el PSOE se ha abstenido y Podemos ha rechazado la propuesta.

El concejal de Urbanismo, Pablo García, ha señalado que "la gran parcela donde está actualmente la central térmica podrá dividirse en varias parcelas, siempre en función de la comercialización y las empresas interesadas en instalarse en nuestro municipio. La llegada de nuevas inversiones permitirá a generación de riqueza y algo tan necesario como puestos de trabajo”.

El alcalde de Los Barrios, Miguel Alconchel, matizó en este punto que “este es un suelo urbano consolidado de carácter industrial, una zona de industria pesada tal y como se refleja en el PGOU de 2008. Son suelos reglados y con un desarrollo aprobado. Aquí lo que se trae es parcelarla con vista a la llegada de futuras empresas”.

Alconchel respondió de esta manera al rechazo de Podemos, que afirmó que esta modificación permitirá la instalación de la planta de Marpol, aunque el primer edil aclaró que este proyecto no irá en esta zona, sino en una de dominio marítimo-terrestre responsabilidad de la APBA, y a la intención de abstenerse del PSOE al no confiar en los proyectos que puedan implantarse.

"No tenemos que echarnos las manos a la cabeza. Son procedimientos reglados, no responden a los caprichos de un concejal o de un alcalde. Algunos de los proyectos nos gustarán más y otros menos, pero siempre tendrán que cumplir con la legislación. No inventemos ni generemos miedo por cosas de las que ya tenemos certeza. Los proyectos se tramitan conforme a la ley. Personalmente estoy a favor del desarrollo y de la implantación de empresas alternativas porque se van a crear puestos de trabajo de calidad para toda la comarca", explicó el alcalde.

También fue aprobada por unanimidad la moción del Grupo Municipal de Ciudadanos que insta a la Junta de Andalucía a acometer las obras incluidas en el Plan Andaluz de la Bicicleta 2014-2020 para la comarca del Campo de Gibraltar, dando prioridad a la CG-01 y a la CG-02.También que se inste a la Diputación de Cádiz a la realización de las mejoras viarias oportunas en la carretera CA-9209, dando de un mayor ancho de la carretera, y la realización de un carril bici entre Los Barrios y Algeciras, anexo a la CA-9209.

El Grupo Municipal de Podemos presentó una propuesta para los 7,3 millones de euros de la subvención concedida por el Ministerio de Hacienda a la Mancomunidad se destine en solucionar las pérdidas de aguas que fue aprobada por todos los grupos.

El portavoz del PSOE, Daniel Perea, anunció que “los técnicos de la Mancomunidad ya están realizando los proyectos para ejecutar las mejoras en la red de abastecimiento, pero serán los alcaldes en un consejo los que decidan si finalmente se invertirá en estas mejoras de la red de abastecimiento por municipio”.

Lobato instó a Perea a que se cuente con el Ayuntamiento barreño para tomar esta decisión: “El convenio que se firmó en su día con Arcgisa refleja un plan de reparaciones de las redes de abastecimiento y saneamiento y debe de cumplirse”.

Otras de las propuestas que ha salido adelante con 17 votos a favor y el voto en contra de Podemos ha sido la presentada por Los Barrios 100x100 en la que se insta al Gobierno central a que establezca medidas de apoyo y ayudas o subvenciones al sector del transporte. “Las Administraciones no pueden dar la espalda a un sector tan importante como el de los transportistas, que en plena pandemia han sido los que han posibilitado que el país no se colapsara por falta de material sanitario y de víveres, pero que ven que son los primeros en pagar cualquier fluctuación de los mercados y medidas de las Administraciones”, añadió Sara Lobato.