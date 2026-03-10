El pleno de Los Barrios aprueba una moción de Vox sobre el CIE de Algeciras tras un intenso debate político

El Ayuntamiento de Los Barrios celebra el pleno ordinario de marzo con varias mociones de control de los grupos políticos.

El Ayuntamiento de Los Barrios ha celebrado este lunes una nueva sesión ordinaria del Pleno municipal marcada por un intenso debate político y por las distintas mociones de control y fiscalización presentadas por los grupos de la oposición sobre la gestión del equipo de gobierno.

La única moción sometida a votación durante la sesión fue la presentada por el grupo municipal Vox en relación con la apertura y el funcionamiento del Centro de Internamiento de Extranjeros de Algeciras. La iniciativa planteaba la necesidad de garantizar condiciones de seguridad en el funcionamiento de estas instalaciones. La propuesta salió adelante con los votos favorables de Vox y del Partido Popular, mientras que el resto de grupos políticos presentes en la corporación optaron por la abstención.

Más allá de esta moción, el pleno estuvo protagonizado por el apartado de control al equipo de gobierno, en el que los distintos grupos municipales plantearon diversas iniciativas de fiscalización que generaron un prolongado debate entre los concejales.

El Grupo Municipal Socialista registró varias mociones centradas en la gestión económica y urbanística del Ayuntamiento. Entre ellas, una iniciativa de control sobre los pagos a justificar en el Consistorio, otra relacionada con los dos millones de euros en subvenciones nominativas procedentes de la Diputación de Cádiz recogidos en el presupuesto municipal y una tercera relativa al proyecto de desarrollo industrial previsto en los sectores urbanísticos 7 y 8 del municipio.

Por su parte, el grupo Movimiento Barreño planteó mociones de control vinculadas a las políticas municipales de empleo y formación, así como al estado de tramitación del Plan General de Ordenación Urbana y la gestión urbanística del municipio.

En esta misma línea de fiscalización, el grupo municipal Vox también formuló varias iniciativas relacionadas con el desarrollo del futuro parque industrial previsto en el sector urbanístico SUS-8. Entre ellas, una moción de control sobre la tramitación del avance del plan parcial de este ámbito y otra destinada a garantizar claridad jurídica y económica para los propietarios afectados por dicho desarrollo urbanístico.

El debate sobre estas cuestiones, especialmente las relacionadas con el desarrollo industrial y la planificación urbanística, centró buena parte de la sesión plenaria celebrada en el Consistorio barreño.