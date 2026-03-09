Una grúa cargada con un coche se empotra en el porche de una casa en Los Barrios

Una grúa cargada con un coche ha chocado contra una vivienda en Los Barrios, donde los bomberos han tenido que actuar de urgencia ante el derrumbe de parte del porche de la casa. Los hechos han ocurrido sobre las 15:00 de este lunes, cuando se produjo el accidente de una grúa cargada con un vehículo que chocó contra el porche de una vivienda en la calle Chaparros, causando importantes daños.

Efectivos del Consorcio Provincial del parque de Los Barrios recibieron la llamada e intervinieron de inmediato. Con ayuda de materiales facilitados por los servicios operativos municipales, como puntales y tablas, los bomberos consiguieron asegurar y apuntalar una parte del porche para extraer y retirar la grúa. Unidades de la Policía Local y la Guardia Civil también se han personado en el lugar del accidente.

Los bomberos continuaron en el lugar apuntalando otras de las partes afectadas del porche, como medida preventiva y de seguridad. Además, con el impacto también se ha visto afectado el contador de electricidad. Se está valorando también el estado de un muro de la casa colindante, que podría presentar riesgo de caída.

El parque de Los Barrios desplegó cuatro efectivos y tres vehículos: autobomba urbana ligera (P-38), autobomba rural pesada (R-15) y vehículo de mando (M-48).