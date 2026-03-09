Un incendio en una vivienda de Miraflores, en San Roque, obliga a evacuar a varios vecinos
Los residentes de las plantas superiores fueron desalojados a la azotea mientras los bomberos extinguían el fuego en un piso
Un incendio declarado en la madrugada de este lunes en una vivienda de la barriada de Miraflores, en San Roque, obligó a evacuar temporalmente a varios vecinos del edificio, aunque finalmente no se registraron daños personales. El aviso se produjo sobre las 00:35, cuando efectivos del parque de Los Barrios se desplazaron hasta el inmueble tras recibir el aviso de un fuego en el interior de una vivienda.
A su llegada, los bomberos encontraron la puerta del piso abierta y el incendio localizado en una de las habitaciones, donde procedieron a controlar y extinguir las llamas.
Durante la intervención, los vecinos de las plantas superiores se refugiaron en la azotea del edificio por precaución. Una vez que el incendio quedó completamente extinguido y la situación controlada, los bomberos procedieron a evacuarlos y comprobar la seguridad del inmueble, tras lo cual pudieron regresar a sus viviendas.
Los servicios sanitarios atendieron en el lugar a una persona por un episodio de ansiedad, aunque no se registraron heridos ni afectados por humo o fuego.
En la actuación participaron cuatro efectivos de bomberos con dos vehículos, una autobomba urbana ligera y una autobomba rural pesada, utilizando alrededor de 500 litros de agua para sofocar el incendio. En el operativo también colaboraron agentes de la Policía Local, la Guardia Civil y los servicios sanitarios.
