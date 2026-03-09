Un incendio en una vivienda de Miraflores, en San Roque, obliga a evacuar a varios vecinos

Un incendio declarado en la madrugada de este lunes en una vivienda de la barriada de Miraflores, en San Roque, obligó a evacuar temporalmente a varios vecinos del edificio, aunque finalmente no se registraron daños personales. El aviso se produjo sobre las 00:35, cuando efectivos del parque de Los Barrios se desplazaron hasta el inmueble tras recibir el aviso de un fuego en el interior de una vivienda.

A su llegada, los bomberos encontraron la puerta del piso abierta y el incendio localizado en una de las habitaciones, donde procedieron a controlar y extinguir las llamas.

Durante la intervención, los vecinos de las plantas superiores se refugiaron en la azotea del edificio por precaución. Una vez que el incendio quedó completamente extinguido y la situación controlada, los bomberos procedieron a evacuarlos y comprobar la seguridad del inmueble, tras lo cual pudieron regresar a sus viviendas.

Los servicios sanitarios atendieron en el lugar a una persona por un episodio de ansiedad, aunque no se registraron heridos ni afectados por humo o fuego.

En la actuación participaron cuatro efectivos de bomberos con dos vehículos, una autobomba urbana ligera y una autobomba rural pesada, utilizando alrededor de 500 litros de agua para sofocar el incendio. En el operativo también colaboraron agentes de la Policía Local, la Guardia Civil y los servicios sanitarios.