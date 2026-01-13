Los Barrios 100x100 y PP respaldan una moción del PSOE contra el "injusto y arbitrario" del reparto de los fondos de la Diputación

El reparto de los fondos de la Diputación Provincial volvió a copar buena parte del debate político en el Pleno de Los Barrios. El equipo de gobierno, formado por Los Barrios 100x100 y el Partido Popular, respaldó una moción del Partido Socialista que demanda a la Diputación de Cádiz un equilibrio en las inversiones para Los Barrios respecto a otros municipios vecinos de la provincia, especialmente La Línea. El texto también encontró el apoyo de Movimiento Barreño.

Aunque hubo debate, el grupo de Los Barrios 100x100 apoyó la moción y también lo hizo el PP, aún siendo la formación que gobierna la Diputación Provincial con el apoyo clave del partido localista de La Línea 100x100. Los independientes de La Línea hacen valer su apoyo político a los populares demandando partidas e inversiones específicas para la localidad.

El portavoz del PSOE, Daniel Perea, calificó de "injusto y arbitrario" este reparto de los fondos de la Diputación de Cádiz y denunció que la institución provincial ha asignado subvenciones millonarias (unos 25 millones) a La Línea y otras localidades en detrimento de la Villa "que ha recibido cuantías menores". Además, la moción socialista pide a la Diputación que se conceda a Los Barrios una subvención excepcional de 14,5 millones de euros para así equiparar la inversión por habitante a la recibida por el municipio linense. Y también demanda que la distribución de los remanentes de tesorería se realice bajo criterios de igualdad, publicidad y concurrencia, en lugar de con subvenciones nominativas directas.

La moción salió adelante con el apoyo de todos los grupos, excepto Vox. La portavoz de la formación ultraderechista, Celia Fuentes, afeó el funcionamiento de la Diputación, en lo que se refiere a la asignación de subvenciones, y el hecho de que el PP y PSOE hayan utilizado la institución como “moneda de cambio”. También solicitaron un sistema de reparto más objetivo y ajustado a criterios técnicos que priorice las inversiones en infraestructuras y servicios esenciales.

Antonio Dávila, portavoz del PP, recordó que cuando el PSOE gobernaba la Corporación provincial ocurría lo mismo y acusó a los socialistas de utilizar una doble vara de medir en cuanto a este tema; pese a lo cual su grupo acabó votando a favor.

Sara Lobato, de Los Barrios 100x100, destacó que “a Los Barrios están llegando aportaciones desde Cádiz que antes no llegaban”. “Todas las inversiones que vengan para nuestro municipio son bienvenidas y por muchas que vengan siempre serán pocas”, afirmó la edil de la formación naranja, si bien el grupo se mostró favorable a la petición socialista en aras a demandar más atención de la entidad provincial.

En su turno de intervención, el alcalde, Miguel Alconchel, achacó el sistema de reparto de fondos de la Diputación al “juego político que ha habido y que habrá siempre para configurar mayorías, si no se cambian las reglas”.

Respaldo a las medidas de la Junta para la vivienda

El Pleno también respaldó la adhesión de Los Barrios al decreto de la Junta para agilizar y mejorar el acceso a la vivienda en el municipio, enfocado en la construcción de viviendas protegidas y alojamientos temporales en suelos destinados a equipamientos públicos. El acuerdo incluye la declaración de estas actuaciones como de especial interés o utilidad municipal, lo que permite aplicar una bonificación del 95% en el impuesto sobre construcciones (ICIO) para fomentar el desarrollo de vivienda en la localidad.

Los Barrios 100x100, Partido Popular y Vox votaron a favor, en tanto que PSOE y Movimiento Barreño se abstuvieron.

La Corporación también aprobó solicitar al Gobierno de España mejoras en el Servicio Público de Empleo Estatal (antiguo Inem) en la localidad. Una iniciativa presentada por el Partido Popular que logró el apoyo del resto de los grupos y que, por tanto, salió adelante por unanimidad. El texto reclama un refuerzo urgente del sistema de citas previas, ampliando horarios de atención y dotación de personal, con el objetivo de que los vecinos de Los Barrios puedan ser atendidos en su municipio, sin necesidad de desplazarse a otros términos municipales.