Los Barrios aprueba la declaración de Especial Interés Municipal de los parques eólicos Cerro Cabello y El Patrón

El pleno extraordinario que ha celebrado este lunes la corporación de Los Barrios ha aprobado este lunes la bonificación en el ICIO, el impuesto de construcciones, instalaciones y obras, con declaración de especial interés o utilidad pública municipal del proyecto de infraestructuras de los futuros parques eólicos Cerro Cabello y El Patrón, promovidos por la empresa malagueña Torsa.

La propuesta ha salido adelante con los votos de Los Barrios 100x100, PP, PSOE y Vox, y la abstención de Movimiento Barreño.

La alcaldesa accidental, Sara Lobato, ha sido la encargada de exponer los argumentos de este punto del pleno, “una inversión en la que el alcalde Miguel Alconchel lleva trabajando desde 2019". Sobre los parques eólicos, "los declaramos de Especial Interés Municipal porque generarán empleo, riqueza y nuevos ingresos vía impuestos municipales. Esta declaración permitirá que la promotora pueda beneficiarse de un 25% de descuento en el impuesto de construcciones, conocido como el ICIO”, ha puntualizado.

“Medidas como estas, promovidas por la Unidad Aceleradora que hemos creado recientemente, permiten una materialización más fácil de los proyectos y redunden en nuestro pueblo”, ha indicado Lobato, quien ha señalado que “con inversiones y medidas como estas, ofrecemos a nuestro municipio un futuro sostenible y a la vez generador de empleo para los jóvenes de nuestro pueblo”, ha recordado este lunes.

El parque eólico Cerro Cabello, de 13,2 MW de potencia, con una generación prevista de 40,5 GWh/año, evitará la emisión de 10.125 toneladas de CO2 al año a la atmósfera, que equivale al absorbido durante 25 años por más de 1,5 millones de árboles. Por su parte, el parque eólico El Patrón, de 26,4 MW, con una generación prevista de 101 GWh/año, evitará la emisión de 25.250 toneladas de CO2 al año, equivalente al CO2 absorbido durante 25 años por más de 4 millones de árboles.

En el turno de intervenciones, la portavoz de Vox, Celia Fuentes, ha anunciado su voto a favor, pero ha apuntado que “sería conveniente que este tipo de bonificaciones se pudieran aplicar a pymes del municipio y no dejar atrás a este tipo de empresas”.

El portavoz de Movimiento Barreño, Antonio Emilio González, ha justiciado su abstención debido a que “la secretaría general de la Corporación no ha sido informada y el procedimiento reglado no se ha llevado a cabo correctamente". "No quiere decir que este asunto que se debate no sea importante, pero nos basamos en el informe de alcaldía y, por eso, nos abstenemos hasta que se resuelvan las discrepancias procedimentales respecto al informe de secretaría”.

El portavoz del PSOE, Daniel Perea, ha anunciado su voto a favor de esta inversión y la necesidad de tramitarla cuanto antes, pero ha apuntado que “la secretaría general no había tenido tiempo para ver el expediente". "Echaba en falta el informe del interventor para este asunto ya que, al estar sometido el Ayuntamiento en un plan de ajuste al aplicar esta bonificación, tendrá un impacto económico en las cuentas municipales. En años anteriores se trató la posibilidad de bonificar el IBI a algunos ciudadanos y se nos contestó que estábamos bajo un plan de ajuste”.

Perea, en el segundo turno de palabra, ha agregado que “no tenemos ningún inconveniente en que se lleve esta inversión, pero nuestro voto está condicionado a que en un futuro se pueda abrir la puerta a los vecinos, por ejemplo, que instalen placas solares en sus viviendas y accedan a una bonificación, algunos llevan meses esperando las ayudas de la propia Junta de Andalucía”, ha indicado el portavoz socialista.

Cabe recordar que los nuevos parques se levantarán al noreste del término municipal, en terrenos privados arrendados a los que se dotará de pistas de acceso y cortafuegos, entre otras medidas de protección ambiental. En Cerro Cabello se ubicarán dos máquinas y las cuatro restantes conformarán el parque El Patrón, aunque por ubicación geográfica los dos recintos quedarán prácticamente contiguos.