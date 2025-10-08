Así queda el nuevo recorrido del autobús Los Barrios–Palmones con 15 paradas adicionales

El Ayuntamiento de Los Barrios ha anunciado que la línea de autobús urbano Los Barrios-Palmones incorporará 15 nuevas paradas a partir del martes 14 de octubre, con el objetivo de mejorar la cobertura del servicio y responder a las demandas vecinales: “De esta manera mejoramos el servicio atendiendo a las peticiones que nos han trasladado los vecinos”, señaló el alcalde, Miguel Alconchel.

El nuevo recorrido, que podrá consultarse a través de las redes sociales municipales, incluirá paradas en puntos estratégicos como La Dehesa – Vega del Golf, los cines, el Centro de Negocios Azabache, el Hospital Quirón y Obramat, entre otros enclaves del parque empresarial y de distintas urbanizaciones del municipio. Además, se incorpora una nueva ruta a las 15:30, destinada especialmente a los alumnos de los institutos que se desplazan desde Palmones hasta Los Barrios, así como para los estudiantes del colegio Casa de la Virgen, que hasta ahora no contaban con un servicio disponible a esa hora.

Los nuevos horarios estarán vigentes hasta el 14 de junio de 2026, momento en que se aplicará el calendario de verano.

“Hemos hecho un gran esfuerzo para implantar un servicio de transporte público digno, accesible y adaptado a las necesidades reales de la ciudadanía. Ahora es el momento de aprovecharlo”, destacó Alconchel, quien animó a los vecinos a utilizar el autobús urbano como alternativa sostenible al vehículo privado.

El alcalde subrayó además que fomentar el uso del transporte público “no solo es cómodo y económico, sino también una forma de apostar por una ciudad más sostenible y menos dependiente del coche particular”.

Itinerairo y paradas

1.- Estación de Autobuses de Los Barrios

2.- Avenida Antonio Machado (Nueva, junto a los cañones)

3.- Avenida Antonio Machado (Parque del skate)

4.- Las Presas

5.- Pozo Marín

6.- Puente Romano

7.- Puente Romano

8.- 8 de Marzo (antes Conde Revertera) (Nueva, junto a El Polvorilla)

9.- 8 de Marzo (antes Conde Revertera) (Nueva, junto al túnel)

10.- 8 de Marzo (antes Conde Revertera) (Junto a la rotonda)

11.- Calle Brújula (Nueva, junto al Foster Hollywood)

12.- Calle Mar Caspio (Nueva, junto al Holiday Inn, Ozone, Azabache)

13.- Avenida de los Empresarios (Nueva, frente al hospital Quirón)

14.- Avenida de los Empresarios (Nueva, frente a Agüera)

15.- Calle Las Gavias (Nueva, junto al Obramat y KFC)

16.- Avenida Manuel Moreno Rojas

17.- Avenida Manuel Moreno Rojas

18.- Avenida Manuel Moreno Rojas (Colegio y fin de ida)

19.- Avenida Manuel Moreno Rojas (Inicio ruta de vuelta)

20.- Avenida Manuel Moreno Rojas

21.- Avenida Manuel Moreno Rojas

22.- Avenida Las Gavias (Lidl Palmones)

23.- Ciudad Jardín

24.- Puente Romano

25.- Puente Romano

26.- Pozo Marín

27.- Acceso a las Presas

28.- Avenida José Chamizo (Nueva, frente al parque de skate)

29.- Avenida Pablo Picasso (Nueva, junto al San Ramón)