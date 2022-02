Presentado en Los Barrios un nuevo partido: Movimiento Barreño

Movimiento Barreño, nuevo partido político que concurrirá a las elecciones municipales de 2023, se ha presentado oficialmente este viernes en Los Barrios. La formación está encabezada por Emilio González Gómez, graduado en Derecho y actualmente estudiando el máster de Asesoría Jurídica de Empresas, que en el acto ha estado acompañado por Amparo Gómez Doñate (trabajadora social) y José Miguel Carrillo (también graduado en Derecho y máster en abogacía).

La formación considera necesario un "remplazo generacional respecto a lo que ya hay, con espíritu crítico y de debate" y se pone en marcha tras "haber realizado gestiones que han ayudado a los vecinos en sus demandas". "Aspiramos a solucionar los problemas de los vecinos con la ley por delante", indica la formación.

Los miembros de Movimiento Barreño destacan que aunque ninguno de ellos ha estado en primera línea política "no quiere decir que no sepamos de política; conocemos el funcionamiento de un pleno, los entresijos de la administración, relacionarnos con los ciudadanos, asociaciones, instituciones y administraciones". "Hasta ahora hemos ayudado a vecinos y asociaciones a solucionar problemas que llevaban meses y años sin respuesta. Todo lo anterior ha servido de base para dar el paso al frente, un gran paso cualitativo y cuantitativo. Hay mucho que hacer en este pueblo aún siendo conscientes de lo que hay; no venimos de nuevas y nuestra experiencia en el trato, la base, los estudios y la preparación, nos avalan. No nos casamos con nadie", afirma la formación.

Algunas de las líneas principales de Movimiento Barreño son la búsqueda de alternativas para la juventud del municipio, la resolución de quejas vecinales y conseguir una "paz social y laboral, que no es como la describen".

La sede de la formación está en la calle Herrería, 19 y está abierta a los vecinos que deseen plantear alguna cuestión.