Nueva etapa en la Policía Local de Los Barrios con Antonio Sánchez como jefe del cuerpo

Nueva etapa en la Policía Local de Los Barrios. El agente Antonio Sánchez García se ha incorporado este miércoles como nuevo responsable de la Policía Local de Los Barrios.

El subinspector jefe Sánchez García cuenta con 26 años de servicio desempeñados en la Policía Local de La Línea en áreas como Servicios Sociales, Agente Tutor o en la unidad de Tráfico. Sánchez ha tomado posesión de su cargo en un acto con el alcalde, Miguel Alconchel; el concejal de Seguridad Ciudadana, Antonio Dávila; y el edil de Recusos Humanos, Manuel Muñoz.

Los responsables políticos han deseado mucha suerte al nuevo responsable de la Policía Local y han mantenido, tras la toma de posesión, un primer encuentro de trabajo para coordinar la nueva etapa de José Antonio Sánchez García al frente de la policía barreña.

“Le deseamos todo el éxito en esta nueva etapa que inicia en nuestro municipio, que seguro estará marcada por su servicio público, dedicación profesional y compromiso en el desempeño de sus responsabilidades”, ha valorado el alcalde.