La novillera barreña Miriam Cabas se recupera y reaparecerá el miércoles 26 en Algeciras

Los Barrios/La novillera de Los Barrios Miriam Cabas, herida de gravedad el pasado 25 de mayo en Villamanta (Madrid), intensifica su recuperación y, si nada lo impide, reaparecerá el próximo miércoles, 26 de junio, en la novillada anunciada en la plaza de Las Palomas de Algeciras, con erales de Miguelín, en la que también saldrá al ruedo el algecireño Guillermo Corbacho.

Ha sido un mes duro, durísimo, para esta barreña de 23 años, estudiante de Veterinaria en la Universidad de Cáceres, que en medio de la adversidad tiene una capacidad sorprendente para no perder la sonrisa. Un mes desde que un novillo le infiriese en el sexto de aquella desgraciada tarde su primera cornada que se produjo “en tercio proximal de pierna derecha cara externa con un trayecto hacia abajo y hacia dentro de 15 centímetros, que desgarra músculo tibial anterior y contunde la tibia dejándola expuesta”. Una herida con “pronóstico grave”, según suscribió el doctor Enrique Crespo.

Desde que abandonó el Hospital Juan Carlos I de Móstoles Miriam Cabas ha llevado a cabo una intensa rehabilitación tanto en la Clínica Frempar de Algeciras como en su propio domicilio en la Villa.

“Desde que pude comenzar a andar no he parado de trabajar el músculo, aún sin tener cita para comenzar, empecé a rehabilitarme en casa con ayuda de mi madre, que tiene conocimientos, y me ha ayudado mucho a que la recuperación haya sido rapidísima”, explica con la naturalidad de quien se ha producido un pequeño corte con un cuchillo.

Aquel sobresalto le obligó a renunciar a una novillada sin picadores en formato de clase práctica en Villaluenga del Rosario, en la que estaba anunciada. Pero, testaruda, no va a permitir que le suceda lo mismo con la del próximo miércoles 26 en Algeciras.

“Me encuentro bien, en forma”, sostiene casi como si quisiese convencer más al que le escucha que a sí misma. “Vamos a seguir trabajando hasta el mismo día de antes de la novillada”.

“Estoy concienciada y con mucha responsabilidad de abrir la feria, pero feliz y con ganas de volver a Algeciras, que me ha visto crecer y dar pases al aire en esa plaza desde que tenía cinco años”, rememora.

Una de las claves en esta preparación es cuidar el apartado psicológico. “No pienso nada especial. Afronto la novillada de Algeciras de la misma manera que lo hubiese hecho sin la cornada: con la ilusión de torear en esta plaza que la considero mi casa”.

“La cornada no me afectado para nada moralmente, estaba muy concienciada de que iba a llegar en algún momento. Los toros dan cornadas y siempre lo he tenido en mente, es algo que tenemos que tener muy presentes los que nos dedicamos a esto, y el saberlo y tenerlo interiorizado ayuda luego a estar tranquila desde el primer momento”, defiende con vehemencia.

“Es la primera medalla que tengo, va a quedar en mi piel siempre y siento que le he dado una mínima parte al toro de todo lo que me ha dado él”, finaliza con la misma rotundidad.