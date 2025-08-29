Alerta de la Junta de Andalucía: Los Barrios, en nivel alto de riesgo por el virus del Nilo

Los Barrios se encuentra este verano de 2025 entre los municipios andaluces en nivel alto de riesgo por el virus del Nilo occidental (VNO), según el último informe del Programa de Vigilancia y Control Integral de Vectores de la Fiebre del Nilo Occidental, de la Junta de Andalucía. El sistema de seguimiento animal, entomológico y humano ha detectado en los últimos días una abundancia elevada de mosquitos en la localidad campogibraltareña, lo que sitúa al municipio en el nivel más preocupante dentro de la escala de control.

La actualización semanal del plan autonómico ha confirmado la circulación del virus en mosquitos capturados en Lebrija (Sevilla), a apenas 1,5 kilómetros del casco urbano. Allí, como en Los Barrios y otras localidades andaluzas, la vigilancia se intensifica para reducir el riesgo de transmisión.

En paralelo, la Junta ha informado de que no se han registrado casos confirmados en personas hasta la fecha. Las pruebas realizadas a 259 usuarios para descartar fiebre del Nilo han dado resultado negativo. Tampoco se han detectado nuevos casos en caballos ni en aves durante esta semana.

Zonas en alerta y riesgo alto

Los municipios de Pulpí y Mojácar (Almería) continuarán en situación de alerta al menos hasta el 10 de septiembre, tras detectarse mosquitos portadores del virus por tercera y segunda vez, respectivamente. En cambio, localidades como Castilblanco de los Arroyos (Sevilla) y Zurgena (Almería) han completado cuatro semanas sin nuevas detecciones, lo que permite rebajar su nivel de alerta, aunque se mantienen en riesgo alto durante el resto de la temporada.

El programa de la Junta contabiliza actualmente 191 trampas activas para el seguimiento. Además de Los Barrios, se ha constatado una abundancia elevada de mosquitos en La Puebla del Río, Gerena, Coria del Río e Isla Mayor (Sevilla), así como en Guadalcázar (Córdoba), Málaga y Palomares del Río y Los Palacios (Sevilla). Con un nivel de riesgo moderado aparecen Vejer de la Frontera (Cádiz), varias localidades de Córdoba, Jaén y Málaga, además de Lebrija, Guillena, Utrera y Villamanrique de la Condesa (Sevilla).

Toda Andalucía en riesgo

El sistema autonómico establece que ningún municipio de Andalucía está exento de riesgo, aunque el nivel varía entre bajo, medio y alto. En este momento, 16 municipios gaditanos, entre ellos Los Barrios y Vejer, figuran en la categoría más alta, junto a cuatro de Almería, 11 de Córdoba, cuatro de Granada, 15 de Huelva, siete de Jaén, nueve de Málaga y 42 de Sevilla.

En total, la Junta ha realizado hasta la fecha 1.970 verificaciones en 773 municipios. Según el informe, el 83% de los municipios con riesgo medio o alto cuentan con un Plan Municipal de Vigilancia y Control Vectorial, que incluye actuaciones de desinsectación, revisión de imbornales y campañas de información ciudadana.

El objetivo de estas medidas es minimizar la presencia de mosquitos y, con ello, reducir las posibilidades de transmisión del virus del Nilo, cuya forma más grave puede causar meningoencefalitis en humanos.