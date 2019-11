Un camión de narcos derriba el muro de una casa en Palmones

Las batallas que se libran contra el narcotráfico en el Campo de Gibraltar tienen muchas vertientes y ramificaciones. Es un problema que afecta, de una manera u otra, a la práctica totalidad de la sociedad que vive su día a día a orillas del Estrecho. Una prueba palpable, entre tantas otras, puede verse en los efectos que ha dejado en el muro de esta casa de Palmones, en Los Barrios, el trasiego rápido de un camión de gran tamaño que los vecinos aseguran que sirve para transportar narcolanchas en su interior.

La vivienda pertenece al doctor Ángel Estella, lógicamente muy indignado por estos hechos. "Estoy muy enfadado, no tenemos a quién acusar ni a quién se haga cargo de la reparación de los daños. ¿Quién me paga a mí ahora esto?", se pregunta Estella.

Los camiones, por su volumen, precisan de poca velocidad, mucho tiento y habilidad a la hora de realizar sus maniobras en calzadas que, además, no son muy espaciosas. Pero no es el caso cuando se está cometiendo un delito y manda la velocidad para no ser sorprendidos por los agentes de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Aquí están las consecuencias, el muro derribado y la indignación de su propietario por no tener a nadie a quién reclamar para que se haga cargo de su arreglo.

""Los camiones entran a toda prisa y les da igual hacerlo a contramano o llevarse por medio los coches aparcados o las fachadas de las casas"

Otro vecino de la zona confirma el trasiego en la zona de los trailers de los narcos algunas madrugadas. Los residentes en las calles Pedro Terol y Trasmallo son testigos de ello: "Los camiones entran a toda prisa y les da igual hacerlo a contramano o llevarse por medio los coches aparcados o las fachadas de las casas. Con la mía se han chocado ya dos veces", asegura. "Lo hemos denunciado mil veces, pero sigue pasando", subraya.

Los camiones transportan las embarcaciones hasta la playa. De poco o nada sirven las barreras de hormigón instaladas el año pasado en los accesos a la arena para impedirles la circulación. Según los testimonios recabados, las mafias se sirven de tractores para desplazarlas y dejar libre el paso a los camiones. Los mismos tractores sirven para llevar las narcolanchas hasta el agua.

Una vez regresa esta con el alijo, las collas descargan la droga en pocos minutos y la introducen en guarderías, algunas de ellas a pie de playa. Los tractores hacen entonces la operación inversa: introducen las narcolanchas en el camión y colocan las barreras en el lugar donde estaban.