Misión cumplida: Logran vaciar la perrera de Los Barrios antes del límite y ponen a salvo a todos los animales

Final feliz para la situación de emergencia vivida en las últimas horas en el Campo de Gibraltar. La organización SOS Canya ha comunicado oficialmente que la perrera de Los Barrios ha quedado totalmente vacía, cumpliendo así con el plazo límite de seguridad, fijado a las 17:00 horas.

La evacuación exprés se ha completado con éxito tras una carrera contrarreloj para sacar del recinto a los aproximadamente 60 perros que se encontraban en peligro. Según han informado los voluntarios, una parte de los animales ha sido trasladada a residencias caninas, mientras que muchos otros han encontrado refugio temporal en casas de acogida gracias a la solidaridad vecinal.

La alarma saltó el lunes, cuando se dio el aviso de evacuar las instalaciones situadas en la vega del río Palmones ante la previsión de lluvias torrenciales (más de 150 litros/m²) que amenazaban con inundar la zona. El llamamiento de SOS Canya se hizo viral rápidamente, generando una oleada de ayuda.

"El apoyo que nos habéis mostrado en estas horas ha sido increíble: mensajes, compartidos, ofrecimientos de ayuda… de verdad, GRACIAS de corazón", han expresado desde la protectora en sus redes sociales.

La organización ha pedido disculpas anticipadas si no han podido responder a todos los ciudadanos que escribieron ofreciendo ayuda, ya que se encuentran "desbordados de mensajes" gestionando la logística de los traslados.

Con la perrera vacía, se evita la tragedia que se temía ante la crecida del río y las fuertes precipitaciones que trae la borrasca. Aunque la solución para muchos de estos animales es temporal (especialmente aquellos en residencias o acogidas de emergencia), el objetivo principal se ha cumplido: "Lo más importante es que todos los perros están a salvo por ahora", sentencian desde SOS Canya.