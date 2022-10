La peligrosa avispa asiática, encontrada por primera vez en el Campo de Gibraltar

La avispa asiática (Vespa velutina) ya está en el Campo de Gibraltar. Este voraz insecto natural del sudeste de Asia, capaz de desequilibrar cualquier ecosistema, fue observado en el entorno de Los Cortijillos hace dos semanas. Nunca antes se había constatado su presencia en Andalucía. Aquí había incluso anidado, en la copa de un árbol en la Vega del Golf, en Los Barrios. El avispero fue localizado y retirado en la noche del miércoles. Pero eso no es tranquilizador. El aviso está lanzado y la preocupación por su posible expansión cunde, sobre todo entre los apicultores.

Es una avispa oscura, de unos dos centímetros en la edad adulta, cuya distribución natural está en Bangladesh, Bután, China (incluyendo Hong Kong), India, Indonesia, la República de Corea, Laos, Malasia, Birmania, Tailandia y Vietnam. Su gran poder de dispersión y su problemática, motivaron su inclusión en el Catálogo español de especies exóticas invasoras (Real Decreto 630/2013). En España la primera cita confirmada se había realizado en agosto de 2010 en Amaiur, población de la comarca Navarra del Baztán. Ese mismo año había sido detectada también en el País Vasco, en Guipúzcoa. Desde entonces se ha expandido con una enorme celeridad sobre todo por Galicia, Asturias, Cantabria y Cataluña.

Doce años ha tardado por tanto en cruzar el país hasta llegar al Campo de Gibraltar gracias a lo que se llama "movimientos antrópicos", que no es más que el "desplazamiento en un vehículo, ya sea un barco, un camión o un coche", según explica Manuel Andrade, un especialista en control de plagas con más de 35 años de experiencia que asesora al Ayuntamiento de Los Barrios en el caso detectado en la Vega del Golf. "Basta con que haya llegado una reina, que solo necesita agua, hojas secas y algo de madera para hacer su nido", continúa el gallego, que atiende a Europa Sur desde un geriátrico en su tierra en el que acaba de retirar un nido que mantenía a 200 ancianos encerrados entre cuatro paredes.

Las picaduras son muy dolorosas, pero no más peligrosas que las de las avispas autóctonas. La mayoría de personas atacadas presentan síntomas locales, como dolor, enrojecimiento e hinchazón en la zona de penetración del veneno, que desaparecen en varios días. Su pinchazo es similar al de un gran alfiler, causa un dolor agudo, y posteriormente un fuerte escozor, parecido a una quemadura.

El Campo de Gibraltar sufre en los últimos tiempos el ataque de decenas de especies invasoras. Hace cuatro años comenzó la expansión del avispón oriental (Vespa orientalis), momento en el que se creó un grupo de Whatsapp de apicultores en el que fue incluido Andrade. Hace dos semanas, un apicultor de Los Barrios observó una velutina en el entorno de Los Cortijillos. Dio aviso y se encendieron las alarmas.

El Ayuntamiento contactó con el experto e instaló una veintena de trampas en la zona para monitorizar y localizar el avispero. Se utilizan feromonas y atrayente alimenticio para atrapar a las reinas. Eso fue el martes. En menos de 24 horas, el nido fue encontrado en la copa de un árbol. Este miércoles, los bomberos aguardaron la llegada de la noche para retirarlo con ayuda de una grúa (la avispa asiática es diurna y, por lo tanto, menos agresiva al anochecer). En la operación participó también personal técnico de la Junta de Andalucía, la Policía local, otros trabajadores municipales y apicultores de la zona.

“Era muy importante dar con este nido matriz antes de que avanzara octubre, dado que en este mes es cuando se producen las salidas de nuevas reinas para iniciar un nuevo ciclo de reproducción con la creación de nidos nuevos”, explicó la delegada de Medio Ambiente del Ayuntamiento barreño, Isabel Calvente. “Estamos satisfechos con la actuación realizada y esperamos que no existan más puntos de concentración en nuestro municipio”, apostilló.

La velutina es, según explica Andrade, más voraz que la orientalis, que "necesita menos alimento" y, por tanto, "cazar menos". Los adultos se alimentan de néctar y frutas maduras, mientras que las crías comen preferentemente abejas melíferas y otros insectos. Una sola avispa puede capturar entre 25 a 50abejas por día. Esta especie es capaz de destruir hasta un 30% de una colonia. En Francia se está estudiando la posible incidencia sobre la polinización y otros efectos dañinos en los productos agrícolas.

Según el documento Estrategia de Gestión, Control y Posible Erradicación, del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente de España, la vía de introducción en Europa no está clara. Lo más probable es que se produjese de forma accidental en Francia a través de un envío de mercancías importadas desde China. Su vía de llegada a Portugal o Galicia no está clara. El transporte de las mercancías por barco durante un mes podría no haber afectado a la supervivencia de las hembras apareadas si se transportaron dentro de las cajas durante el período invernal. Algunos estudios consideran probable la introducción de una única reina a través del transporte marítimo desde las provincias de Zhejiang o Jiangsu al este de China.

Según el portal avispasiatica.org, que actualiza la información sobre la presencia de esta especie en España, la avispa asiática habrá colonizado en el año 2029 toda la Península, Ceuta, Melilla y Baleares. Solo Canarias quedaría al margen de esta invasión.