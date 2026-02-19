Manuel Moreno, del Mesón El Copo, premio de los hosteleros de Andalucía a la mejor trayectoria profesional de la provincia de Cádiz

El sector hostelero andaluz rendirá homenaje a la trayectoria de Manuel Moreno Rojas, hostelero al frente del Mesón El Copo de Palmones, tras ser reconocido con el premio a la “Mejor trayectoria profesional de la provincia de Cádiz”, concedido por la Federación de Hosteleros de Andalucía.

El galardón será entregado el próximo 9 de marzo durante la Gala Anual de la Federación Andaluza de Hostelería, que se celebrará en el Palacio de Congresos de Córdoba. La distinción pone en valor años de dedicación y compromiso con el desarrollo y la excelencia de la hostelería en la provincia gaditana.

El presidente de la Federación Andaluza de Hostelería, Javier Frutos, destaca que se trata de un reconocimiento “merecido”, que respalda la profesionalidad y la contribución de Moreno Rojas al fortalecimiento del sector en Andalucía.

Según la organización, su labor ha sido clave para proyectar una imagen de calidad, innovación y hospitalidad, valores que han consolidado a la hostelería andaluza como referente dentro y fuera de la comunidad.

El reconocimiento no solo pone en relieve su carrera profesional, sino también su impacto en el prestigio del sector, que continúa sumando éxitos gracias a figuras destacadas como Moreno Rojas. La federación ha expresado además sus mejores deseos para que continúe cosechando logros y nuevos reconocimientos en el futuro.