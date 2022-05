La barreña Leticia Blanco, número 3 de la lista de Adelante Andalucía por Cádiz a las elecciones andaluzas

Leticia Blanco, de 41 años y natural Los Barrios, es la número 3 de la lista que presentará Adelante Andalucía por la provincia de Cádiz a las elecciones al Parlamento andaluz, que se celebrarán el 19 de junio. Teresa Rodríguez encabeza la candidatura con el jerezano José Ignacio García como número 2.

La barreña Leticia Blanco es doctora en Hispanismo por la King’s College de Londres. Activista feminista, LGTBI y defensora de Derechos Humanos, después de 20 años recorriendo el mundo, volvió al Campo de Gibraltar porque sentía que tenía una deuda y echaba de menos el Estrecho. Ha trabajado en distintos niveles de educación y en lo social, especialmente con temas de migración y personas en movimiento.

En la candidatura aparece en sexto lugar el también barreño Rubén Castillo, de 32 años. Licenciado en Historia, actualmente es profesor de Geografía e Historia en el IES Isla de León, de San Fernando. Durante cinco años fue concejal de Los Barrios y participa en la Marea Verde y en movimientos de la memoria histórica.

El noveno puesto es para Maribel Martínez, que vivió en Cádiz hasta que hace ocho años se trasladó por razones laborales al Campo de Gibraltar donde reside desde entonces. Trabajadora social, ha desarrollado su trayectoria en diferentes áreas sociales relacionadas con la igualdad de género y ha coordinado diferentes proyectos dirigidos a personas migrantes y a otros colectivos socialmente vulnerables. Actualmente pertenece a un colectivo feministas (Marea Violeta CdG), un colectivo LGTBIQ+ (Orgullo y Diversidad) y participa activamente en el centro sociocultural autogestionado La Revuerta, abierto recientemente en Algeciras, además de otros voluntariados puntuales en la comarca.

El puesto número 12 es para el candidato más joven de la lista de Adelante Andalucía, Manuel Jesús Garnica, tiene 18 años y estudia Derecho en la Universidad de Cádiz. Reside en Algeciras, y es uno de los motores de Marea Verde Campo de Gibraltar, además de participar en distintos colectivos culturales de la provincia, participa con el Sindicato de Estudiantes y militante activo del andalucismo.

En la presentación de la lista, Teresa Rodríguez ha animado a “tener una voz propia” con Adelante Andalucía como herramienta. “El andalucismo es tan necesario como el feminismo y tenemos que defender nuestra tierra y sacar a la provincia de su letargo y pelear por los intereses sociales de las mayorías sociales”. En este sentido, Rodríguez ha defendido el andalucismo recogiendo una de las frases del himno de Blas Infante. “Andalucía por sí, pero también para sí; andalucismo frente a la izquierda que se guarda sus reivindicaciones, cuando gobierna el PSOE, andalucismo frente al bipartidismo que mete en un cajón su andalucismo cuando gobierna en Madrid. Hace falta una izquierda andalucista”.

Rodríguez ha pedido respeto por el proyecto político andalucista, como en otras partes del país. “Sin complejos, como nadie cuestiona a ERC, el PNV, el Partido Regionalista Cántabro u otros tantos”. “La derecha y la ultraderecha no ganan por la división de la izquierda sino por las renuncias de la misma. Cuando la gente tiene seguridad e incertidumbre no le da por pelearse con el más débil”. En este sentido, ha puesto como ejemplo la planta de Airbus Puerto, que “no es causal que la única planta europea que se cierra sea la de Andalucía y la de Cádiz. En un consorcio donde participan los estados, es por falta de poder político. Nos cierran Airbus porque no tenemos un partido andaluz. Aprendamos la lección”.