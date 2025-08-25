La Junta concede 529.000 euros para un proyecto de aprovechamiento de calores residuales en Acerinox

El Consejo Rector de la Agencia Andaluza de la Energía, dependiente de la Consejería de Industria, Energía y Minas de la Junta, ha aprobado ayudas en concepto de eficiencia energética y renovables por valor de 3 millones de euros que beneficiará a tres empresas del ámbito industrial y una comunidad de regantes. Entre estas se encuentra la planta de Acerinox en Palmones (Los Barrios), con una partida de 529.500 euros. La empresa de servicios energéticos de eficiencia especializada en el ámbito industrial, Cogenio Iberia, recibirá esta cuantía con el objetivo de aprovechar los calores residuales de la empresa campogibraltareña.

Para la realización de esta tarea se plantea la creación de una nueva caldera de recuperación de calor dotada de un sistema de compuertas de bypass que aprovecha la energía excedente del horno de arco (donde se funde la chatarra de acero para producir acero de alta calidad) para generar vapor de proceso, complementando de forma eficiente a otras calderas de vapor consumidoras de energía térmica. Esta medida, en la que la empresa ya ha invertido 1.835.000 euros, ha conseguido un ahorro energético de más del 12% en el proceso industrial de su cliente, evitando la emisión a la atmósfera de 9.407,62 toneladas de dióxido de carbono al año.

La Junta también financiará a la vidriera Rovira (Alcalá de Guadaíra), que recibirá 1,25 millones de euros para un proyecto de optimización energética en su fábrica de envases de vidrio. La empresa ha sustituido una de sus formadoras de botellas, con más de 40 años de uso, por un equipo moderno que incorpora motores de alta eficiencia, ventilación regulada con variadores de frecuencia y control automático digital. Esta renovación, en la que la compañía ha invertido 4,25 millones de euros, reduce el consumo energético en un 46,41% y evita la emisión de 1.901 toneladas de dióxido de carbono anuales.

La tercera empresa beneficiaria es Fertiberia, en su planta de Palos de la Frontera (Huelva), que ha sustituido un reactor de urea por otro más eficiente y con materiales mejorados. La actuación, respaldada con un incentivo de 827.520 euros, ha supuesto una inversión de 4,97 millones y permite un ahorro energético del 6,6%, además de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en 5.800 toneladas de dióxido de carbono al año.

Comunidad de regantes

A estas tres iniciativas industriales se suma el proyecto de la comunidad de regantes Sur Andévalo, en Gibraleón (Huelva). La entidad ha puesto en marcha una planta solar fotovoltaica aislada de red en su estación de bombeo Valdeoscuro. Con una potencia de 792 Kilovatio Pico (kWp), la instalación generará alrededor de 1,08 millones de kilovatios hora (kWh) al año, suficiente para alimentar las bombas de riego con variadores solares de 250 kilovatios (kW) cada uno. El proyecto ha contado con una inversión de 984.888 euros y recibirá una ayuda de 473.200 euros a cargo de los fondos europeos NextGenerationEU.