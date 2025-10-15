Los Barrios se convierte en la capital andaluza de las setas: las jornadas que reúnen a los mayores expertos de España

El evento micológico más importante de Andalucía tiene fecha. Los días 14, 15 y 16 de noviembre, Los Barrios volverá a convertirse en el epicentro nacional del estudio y divulgación de los hongos con la celebración de la XII edición de las Jornadas Micológicas del Estrecho, un encuentro que ha logrado posicionar al municipio gaditano en el mapa científico y turístico de toda España.

La presentación oficial, celebrada este miércoles en el Hotel Montera Plaza, ha contado con la presencia del alcalde de Los Barrios, Miguel Alconchel; el delegado de Medio Ambiente, Antonio Dávila; y el presidente de la Asociación Micológica Mairei, José Antonio Valle Viana, quien no ha ocultado su orgullo por alcanzar la duodécima edición de unas jornadas que ya son referente obligado en el panorama micológico español.

"En algunos congresos, como el de la Federación Andaluza, ya ponen de ejemplo las jornadas micológicas de Los Barrios", ha destacado Valle Viana, quien también ha recordado un hito histórico: "El año pasado, la comunidad íbera de micología de toda España se reunió aquí por primera vez". Palabras que certifican el prestigio alcanzado por esta cita anual que nació hace más de una década con vocación divulgativa y que hoy es un referente científico.

Tres pilares: divulgación, información y ciencia de vanguardia

La edición de este año se estructurará en torno a tres ejes fundamentales que combinan la concienciación ciudadana con la investigación de alto nivel. El primer eje, de carácter divulgativo, busca sensibilizar a quienes disfrutan de la recolección en el campo sobre la importancia de hacerlo con responsabilidad. "Con las setas no se juega", ha subrayado Valle Viana, recordando los riesgos de una identificación incorrecta.

El segundo eje, informativo, pondrá el foco en el papel crucial que desempeñan los hongos en el ecosistema subterráneo. Para ello, contará con la participación estelar de la principal experta en micorrizas de España, quien lidera un equipo de 56 investigadores dedicados al estudio de estas simbiosis fundamentales entre hongos y plantas.

Pero si hay algo que marcará un antes y un después en estas jornadas es el tercer eje, el científico. La Universidad de Cádiz presentará un estudio pionero sobre la capacidad de las setas para absorber metales pesados del medio ambiente, tanto aquellos beneficiosos para el organismo como los potencialmente perjudiciales. Una investigación que abre nuevas vías de conocimiento sobre seguridad alimentaria y biorremediación ambiental.

Además, se abordará el futuro del Parque Natural de Los Alcornocales en el contexto del Campo de Gibraltar, el privilegiado entorno natural donde se desarrolla toda esta actividad micológica.

Un programa de tres días intensos

El viernes 14 de noviembre arrancará el programa con la inauguración oficial y las primeras conferencias. El sábado 15 será la jornada estrella: una salida micológica guiada al campo en la que los participantes se distribuirán por cuatro zonas diferentes del Parque de Los Alcornocales, seguida de una comida campera y la posterior sesión de clasificación e identificación de los ejemplares recolectados, momento en el que aficionados y expertos comparten conocimientos en un ambiente distendido.

El domingo 16 cerrará el encuentro con nuevas conferencias centradas específicamente en el Parque de Los Alcornocales y en las investigaciones que está desarrollando la Universidad de Cádiz.

Conoce las setas del Estrecho de Gibraltar en este encuentro micológico en Los Barrios.

Un motor económico y turístico para Los Barrios

Durante la presentación, Valle Viana ha tenido palabras de agradecimiento para el alcalde Miguel Alconchel, "que no ha faltado nunca a este encuentro", calificando su apoyo como "motivo de orgullo" para la asociación Mairei. La colaboración entre el Ayuntamiento y la entidad ha sido, según el presidente, "exquisita" y clave para la consolidación del evento.

Por su parte, Alconchel ha expresado su satisfacción por acompañar un año más a esta iniciativa que califica de "seria y rigurosa". "El evento no sólo pone en valor un recurso extraordinario como los hongos de nuestro municipio, sino que también se ha convertido en motor económico y turístico", ha afirmado el primer edil, quien ha destacado que Los Barrios está demostrando que "con esfuerzo y constancia, puede ser un escaparate nacional e internacional".

Las inscripciones para las XII Jornadas Micológicas del Estrecho ya están abiertas e incluyen el acceso a todas las conferencias, la participación en la salida guiada al campo y el almuerzo campero. Como en ediciones anteriores, el evento tendrá su sede en el Hotel Montera Plaza de Los Barrios, donde ciencia, naturaleza y gastronomía volverán a darse cita en el corazón del Campo de Gibraltar.