Historia del río Palmones (I)

En el año 2025 se cumplen 300 años desde la aprobación, el 22 de noviembre de 1725, de la propuesta de urbanización de Jorge Próspero de Verboom sobre Algeciras, una propuesta que, como sabemos, no llegó a llevarse a cabo. Este tema ocupo mi interés en los años 90 del pasado siglo, y fruto de este interés fue la publicación de una monografía, una de mis primeras colaboraciones con el IECG, que llevó el título de La Fortaleza inexistente. Proyectos de Jorge Próspero Verboom sobre Algeciras que se publicó en 1995.

Este ejercicio de nostalgia me llevó recientemente a revisar los papeles que había utilizado para hacer este libro y entre ellos hallé la carpeta en la que se encontraban unos manuscritos que se agrupaban, en el entonces llamado Servicio Histórico del Ejército, bajo el título de Historia del Río Palmones y descripción del estado en que se hallaba Gibraltar en los años 1710 y 1724. Vistos de modo somero en su momento los deseché porque no tenían gran interés en el tema que me ocupaba, pero este aniversario me ha llevado a analizar con más detalle los documentos que se agrupaban en esta carpeta.

En dicha carpeta, una especie de cajón de sastre, se reunían varios escritos de diferente procedencia: la descripción del Palmones, un documento claramente atribuible a Jorge Próspero de Verboom, un texto escrito por el cura Romero en 1707 y un informe sobre las fortificaciones de Gibraltar.

El documento en cuestión ocupa tan solo carilla y media de folio, y el título fue puesto por la persona que, en su momento, agrupó estos documentos con muy poco criterio. A pesar de lo equívoco del título: Historia del río Palmones, he preferido dejarlo tal cual, aun sabiendo que el texto es simplemente la descripción geográfica del río Palmones que Jorge Próspero de Verboom realiza en uno de sus viajes al Campo de Gibraltar. En esta comunicación lo que pretendo hacer es la transcripción y el estudio de dicho documento.

Reproducción de la primera página del documento. Archivo General e Histórico de Defensa. Madrid.

Transcripción del documento

El documento cuyo texto se transcribe a continuación se conserva en el Archivo General e Histórico de Defensa de Madrid, tiene un relativo buen estado de conservación y, afortunadamente, tiene también una grafía relativamente clara para un texto escrito a principios del XVIII. La transcripción, en la que he respetado su ortografía original, es como sigue:

“En Río de palmones es formado de dos arroios que salen el uno de las montañas de ojen y el otro de otras montañas al este de las primeras, los quales arroios vienen juntarse a tres leguas distante del mar, y corren juntos formando otro río, hasta desembocarse dentro de la Baÿa de Gibraltar legua y media de la plaza, y a una de las Algeciras. La despeña este río por una cortadura que ay enell a media legua del paraje en donde se juntan los dos arroios ya mencionados, corriendo un buen trecho del o: al e. después de despeñado hasta cerca de los dos cortijos de jaramillo y del Balsamo, que da una buelta bastante grande del n. al s. y corren después del e. al o. un tiro de fusil bolviendo otra vez a correr del n. al s. cerca de un quarto de hora, en este paraje empieza a ensancharse el Río, y tiene de hondo una braza y media, a media marea de forma que los Barquillos pueden llegar al mismo paraje en donde se despeña, se pasa a lado entre los dos otros cortijos y ala quinta rebuelta que corre del o. al e. ay otro Bado cerca del qual dentro el mismo Río esta un islote que podrá tener de largo unas 30 toesas, el país sobre la derecha son unos montes cubiertos de grande cantidad de Arboles y el terreno parece bueno para sembrar, como el questa a la ysquierda quen siertos parajes es labrado pero no tan poblado de Arboles como el opuesto; todos estos montes que son circunbesinos a este Río, son poblados de Arboles buenos para maderas de navíos y otras fabricas que llevan a la zona del mar por tierra con bagajes para embarcarlos, lo que no costara tanto sy se transportase con barquillos que como ya he dicho pueden llegar a 2. leguas y medio del mar tierra adentro, buelve a continuar el Río y corre un grand trrecho, del n. al s. y del n.n.o. al s.s.e. unas 100 toesas, que despues corre del n. o. al s.e. que se buelve haciendo una buelta muy grande del o. al e. y con Otra rebuelta tan grande buelve a correr del n. al s. y hasciendo una pequeña buelta del n.n.e. al s.s.o. otra vez va corriendo del n. al s. un grand trecho que se pasa el bao en este paraje sobre una seca bastante grande, y esto es enfrente del lugar de los Barríos que dista del Río de medio tiro de Cañon dicho lugar no parece muy grande y la mayor parte de las casas que la componen no son otra cosa que unas chosas cubiertas de juncos y yerbas, ay algunas de cal y canto”.

La lectura del documento me llevó desde el principio a relacionarlo con el amplio informe que lleva fecha de 30 de septiembre de 1726, en el que Verboom justificaba sus proyectos de urbanización y fortificación de Algeciras. Como dije en otro momento, quizás la característica más significativa de los planes realizados por Verboom es que sus propuestas no tienen ese carácter mediatizador de dar soluciones a un problema de simple fortificación, sino que sus ideas tienen una dimensión geopolítica y económica que abarca la totalidad del territorio circundante.

Si bien sus proyectos relativos a Algeciras no se llevaron a cabo, el resto de sus ideas para la defensa de la globalidad del territorio campogibraltareño sí que se pusieron en práctica. Sus propuestas fueron una guía para los planes de fortificación futuros, incluso después de la destrucción por los británicos, a principios del XIX, de su espléndida línea de contravalación y de todos los puntos fortificados por todo el arco de la Bahía y el Estrecho. Sus ideas fueron resucitadas en los proyectos de defensa españoles, llevados a cabo o no, que se planificaron durante el resto de los siglos XIX y el XX.

La enorme vigencia de estos planes que abarcaban la totalidad del territorio circundante se basa en una excelente documentación. Verboom estudia muy bien todos los aspectos, y uno de ellos será lógicamente el análisis geográfico del territorio. En este contexto tenemos que situar, pues el documento sobre el Río Palmones.

Plano de la Bahía con las propuestas defensivas de Verboom. Archivo General de Simancas.

Las similitudes de este documento con lo que aparece en el informe de 30 de septiembre de 1726 hace que me parezca interesante transcribir los epígrafes que hacen referencia al Palmones, ya que muchos párrafos son iguales:

“Que es un parage muy aproposito para establecer Astilleros. Si S.M. Qusiesse establecer en aquel Puerto Astilleros para la construcción de Navios ô de otras Embarcaciones que no se duda seria de gran Beneficio â la Marina del Mediterráneo y Comercio deste Puerto, hay parages muy oportunos al pie de las mismas Murallas, que no solo estarían defendidos de los insultos de algun Enemigo, pero cubiertos de los temporales y facil para lanzar las Naves al Agua; Y siendo la Madera el principal Material para tales fabricas, también se encuentra con abundancia y propria â este fin â corta distancia; assi en los Montes de la Ciudad como de sus Contornos, que conducida por el Río Pulmones sería de gran combeniencia y de ahorro para la Real Hazienda; Pero haviendo en dicho Río algunos obstáculos que no permiten la Navegación, haré aquí la Descripción de su Curso y los impedimentos que en el se hallan, con lo que havria que practicar para remediarlo.

Descripción del curso del Río Palmones y la forma de hazarlo navegable para la conducion de Madera. Este Río se forma de dos Arroyos que naciendo el uno en las Montañas de Ojen y el otro en las que estan al Este de ellas vienen â Juntarse â algo mas de tres Leguas distante de su desembocadura â la Bahía, y después de haver corrido algún trecho salta por un despeñadero desde continua su Curso con diferentes rebueltas, pero sudireccion principal, casi deNoroueste â Sueste hasta la Mar, que es la distancia que se puede hazer navegable: Desde el parage donde se despeña, corre sin embarazo media legua hasta enfrente del Cortijo del Balsamo, que hay un vado cuyo disbricto solo pueden practicarlo Barquillas, pero las dos leguas y media restantes Barcos medianos, por tener â Marea baja cerca de Brassa y media de Agua excepto en algunos parages que hay poco menos, procedido de algunos bajos, fáciles de limpiar, no haviendo mas impedimentos que otros dos vados, el uno a cosa de media legua del primero, y el otro enfrente del lugar de los Barrios; pero como estos son artificiales hechos de ramas y Brossa por los Pastores para el passo de sus ganados, se infieren las pocas dificultades que hay de quitarlos; Y aunque en su Desembocadura hay una Barra de Arena que â Marea baja impide la Entrada â los Barcos que van â surjir dentro del Río por haver en el buen fondo, y â cargar Madera; también se puede remediar para que sea mas practicable, haziendo un enfajinado que estreche la Embocadura hasta dexarla con capacidad suficiente para el passo de los Barcos, afín que en esta forma teniendo mayor fuerza las Corrientes del Río la mantenga siempre limpia; mediante lo que no solo se conseguirla el conducir por el Río la Madera de los parages donde se suele cortar, que al Lomo ô en Carruajes se trahe ahora con tanto travajo y gasto hasta dicha Desembocadura para embarcarla; si no es toda la que se encuentra en las riveras del Río, que por la Disposición escabrossa del Terreno solo puede conseguirse traherla por el”.