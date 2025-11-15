Un hallazgo documental revela el decreto real que otorgó a Los Barrios el título de “Leal Villa” en 1855

Un importante avance para la historiografía de Los Barrios ha salido a la luz gracias a un descubrimiento del investigador y divulgador cultural Santiago Chippirraz, quien ha localizado una reproducción del artículo de oficio publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz el 30 de abril de 1855. El documento contiene la transcripción íntegra del Real Decreto firmado por la reina Isabel II el 22 de abril de 1855, en Aranjuez, mediante el cual se concedió oficialmente a Los Barrios el título de “Leal Villa”.

El texto aporta una explicación detallada de los motivos de esta distinción: los servicios que Los Barrios “prestó al trono constitucional, a la causa de la libertad y del orden público” durante los sucesos de 1843. Se trata de la evidencia administrativa más precisa y completa localizada hasta el momento sobre este reconocimiento, otorgado en pleno periodo isabelino.

Un impulso decisivo para la investigación histórica local

El hallazgo ha sido analizado por el historiador y excronista oficial Manuel Álvarez Vázquez, una de las principales autoridades en el estudio de los orígenes de la localidad. Álvarez Vázquez ya había documentado referencias a la denominación de “Villa” en partidas sacramentales de 1855 y 1856, lo que sugería la existencia de un decreto, pero la falta de libros de actas municipales y la ausencia del documento en colecciones legislativas impidió durante décadas confirmar la concesión.

El excronista subraya que el texto localizado por Chippirraz “viene a cubrir buena parte de las lagunas cronológicas existentes”. Además, respalda la hipótesis de la posible intervención de José González de la Vega, figura destacada del Partido Progresista, en la concesión del título. Aunque inicialmente se manejaba la posibilidad de que los hechos de 1836 estuvieran en el origen del reconocimiento, el documento confirma que la distinción se fundamenta en los sucesos de 1843, lo que abrirá nuevas líneas de estudio.

Ahora, con la fecha del decreto real ya verificada, Álvarez Vázquez considera factible que pueda localizarse incluso el original manuscrito en algún archivo ministerial o colección legislativa. El historiador ha felicitado públicamente a Chippirraz por una aportación que ayuda a consolidar la memoria institucional de la villa.

El investigador

Santiago Chippirraz.

Nacido en Ceuta y residente en Los Barrios, tras años viviendo en La Línea, Santiago Chippirraz se ha consolidado como uno de los divulgadores culturales más activos del Campo de Gibraltar. Militar retirado, fue fundador y director de la revista El Cultural de La Línea, donde ejerció como redactor, impresor, fotógrafo y maquetador.

Su labor se centra en rescatar documentos inéditos, episodios olvidados y fuentes primarias en archivos poco explorados. El hallazgo del decreto sobre el título de “Leal Villa” refuerza su papel como referente en la recuperación de la memoria histórica comarcal.

Reconocimiento del Ayuntamiento de Los Barrios

El alcalde, Miguel Alconchel, y la delegada de Cultura, Cristina Marchante, han felicitado al investigador por este descubrimiento, destacando su relevancia para seguir profundizando en el pasado institucional barreño.

Ambos han subrayado que documentos como este “permiten enriquecer la identidad histórica del municipio y abrir nuevas vías de investigación sobre sus raíces”.