La Guardia Civil detiene en Los Barrios a dos personas con más de 1.700 pastillas de Rivotril para preparar karkubi

La rápida intervención de los agentes del Puesto Principal de la Guardia Civil de Los Barrios, pertenecientes a la Comandancia de Algeciras, permitió el pasado sábado, 6 de diciembre, la detención de dos personas por un presunto delito de tráfico ilícito de fármacos, tras localizar en un vehículo un importante cargamento de Rivotril, un potente medicamento cuyo uso irregular se ha extendido en mercados clandestinos.

Los hechos se produjeron en el núcleo urbano barreño cuando una patrulla de la Guardia Civil detectó un coche cuyo conductor, al percatarse de la presencia de los agentes, realizó maniobras bruscas y esquivas que despertaron inmediatamente las sospechas.

Tras interceptar el vehículo, los guardias civiles localizaron en su interior numerosas cajas repletas de pastillas de Rivotril. Ninguno de los dos ocupantes pudo aportar documentación que acreditara el origen legal del transporte ni su destino.

El Rivotril, cuyo principio activo es el clonazepam, es una benzodiacepina habitualmente prescrita para tratar trastornos neurológicos y problemas de ansiedad. Sin embargo, en el mercado negro su uso se desvirtúa hasta límites extremos. Una de sus aplicaciones más peligrosas es su participación en la elaboración del karkubi, una mezcla altamente tóxica obtenida al combinar benzodiacepinas con hachís y otras sustancias.

El consumo de esta droga puede provocar alucinaciones intensas, episodios de agresividad extrema y una grave desconexión de la realidad, efectos que la convierten en una amenaza creciente para la salud pública y la seguridad ciudadana.

Ante la ausencia de documentación y la sospecha de tráfico ilícito, los dos ocupantes del coche fueron detenidos. Tanto los arrestados como las diligencias instruidas y los fármacos intervenidos fueron puestos a disposición de la autoridad judicial para continuar con la investigación.