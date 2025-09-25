Un grave incendio en la fábrica de Acerinox Europa de Palmones calcina parte de las líneas de decapado

La factoría de Acerinox Europa de Los Barrios ha sufrido un grave incendio durante la madrugada de este jueves que ha provocado cuantiosos daños materiales en parte de una de las líneas de decapado del departamento de laminación de la siderúrgica. Las causas que han originado el incendio, de momento, no han trascendido.

Los daños provocarán una importante disrupción en la producción de la fábrica palmoneña. Fuentes de la fábrica consultadas por Europa Sur apuntan a que la reconstrucción de las unidades calcinadas conllevarán al menos seis meses de trabajo, si bien oficialmente la empresa no se ha pronunciado sobre el impacto económico de los daños ni sobre la afección que tendrá en su operativa. Técnicos de la empresa han emprendido la evaluación de los desperfectos.

El siniestro se ha declarado sobre las 5:00 de la madrugada y ha sido atajado desde el primer momento por el equipo de extinción de la empresa, al que se sumaron a los pocos minutos dotaciones de Bomberos de los parques de Guadacorte (situado muy cerca de la factoría) y de Algeciras. A la llegada de los bomberos del consorcio, el fuego se encontraba en pleno desarrollo.

El dispositivo de extinción conjunto, gracias a su labor coordinada, ha logrado sofocar las llamas en menos de tres horas, si bien estas han provocado cuantiosos daños materiales en una parte de la línea, que ha quedado inutilizada y convertida en un amasijo de metal. También se ha visto afectado el techo de la nave que acoge la unidad de producción. Durante la mañana, el equipo de extinción se encarga de refrescar la zona.

Un trabajador de la factoría ha tenido que ser atendido en el lugar por el servicio médico de la empresa como consecuencia de la inhalación de humo, si bien su estado de salud no revestía gravedad, según la información aportada por los Bomberos. El incendio no ha tenido repercusión para las zonas habitadas colindantes con la factoría.

Estado en el que ha quedado la unidad afectada por las llamas. / Consorcio de Bomberos

El dispositivo desplazado por el Consorcio Provincial de Bomberos de Cádiz ha estado conformado por seis vehículos: una autobomba rural pesada (R-15), una autobomba urbana ligera (P-38), un vehículo nodriza (N-17) y tres vehículos de mando (M-43, M-44 y M-48) junto con siete efectivos.

¿Qué es el decapado del acero inoxidable?

El decapado del acero inoxidable es un proceso químico que elimina las capas de óxidos y contaminaciones formadas en la superficie metálica, como la cascarilla, la termocoloración de la soldadura y partículas de hierro durante la fabricación.

Mediante el uso de ácidos, este proceso se encarga de restaurar la integridad del material, su apariencia y se prepara la superficie para los siguientes procesos de la producción, lo que a su vez mejora su resistencia a la corrosión.

Se trata, por tanto, de una unidad fundamental en la producción de los productos planos que se efectúa en la factoría de Palmones.