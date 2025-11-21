Fotos de la quinta muestra de cine y audiovisual Antonio Moreno en Los Barrios

El Ayuntamiento de Los Barrios y la productora ELOJOFILMS han inaugurado este viernes en Odeón Multicines Bahía Plaza la V Muestra de Cine y Audiovisual Antonio Moreno, un evento que se consolida como uno de los referentes culturales del Campo de Gibraltar.

La jornada inaugural incluyó la proyección de los cortometrajes La casa de Ana, Modibo, ¿Quieres mantequilla? y Familias con alma, además de los videoclips Calor de Favela, Lobo Salvaje y Azar y Suerte. También se presentó un vídeo sobre la trayectoria de la productora We Make Frames y el tráiler de la serie La Nena, dirigida por el barreño Miguel Ángel Trudu, presente en la jornada. La noche concluyó con el concurso de vídeos cortos y la entrega de premios.

La muestra continúa este 22 de noviembre de 2025, con todas las proyecciones programadas a las 20:00. Se proyectará el largometraje Cuánto me queda, dirigido por la linense Carolina Bassecourt y protagonizado por Salva Reina y Kira Miró, cuya presentación correrá a cargo de la propia directora.