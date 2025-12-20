El tiempo
La lluvia se cuela en las vacaciones de Navidad
Fotos del belén inspirado en La Polvorilla de Los Barrios
Fotos del belén inspirado en La Polvorilla de Los Barrios / VANESSA PÉREZ

Fotos del belén inspirado en La Polvorilla de Los Barrios

Galería gráfica

Vanessa Pérez

Los Barrios, 20 de diciembre 2025 - 18:24

La parroquia de San Isidro Labrador de Los Barrios acoge este año su habitual belén con un guiño muy especial al antiguo poblado de La Polvorilla. El lugar donde nacieron y se escolarizaron muchos barreños ha sido recreado con todo lujo de detalle: desde la escuela rural a las casas del entorno junto con las figuras que recrean los oficios del campo.

El equipo de belenistas de la parroquia, con Pablo Inocencio Quijano Cabeza al frente, ha sido artífice de esta bonita obra que se puede visitar en el horario de apertura del templo.

Fotos del belén inspirado en La Polvorilla de Los Barrios
1/27 Fotos del belén inspirado en La Polvorilla de Los Barrios / VANESSA PÉREZ
Fotos del belén inspirado en La Polvorilla de Los Barrios
2/27 Fotos del belén inspirado en La Polvorilla de Los Barrios / VANESSA PÉREZ
Fotos del belén inspirado en La Polvorilla de Los Barrios
3/27 Fotos del belén inspirado en La Polvorilla de Los Barrios / VANESSA PÉREZ
Fotos del belén inspirado en La Polvorilla de Los Barrios
4/27 Fotos del belén inspirado en La Polvorilla de Los Barrios / VANESSA PÉREZ
Fotos del belén inspirado en La Polvorilla de Los Barrios
5/27 Fotos del belén inspirado en La Polvorilla de Los Barrios / VANESSA PÉREZ
Fotos del belén inspirado en La Polvorilla de Los Barrios
6/27 Fotos del belén inspirado en La Polvorilla de Los Barrios / VANESSA PÉREZ
Fotos del belén inspirado en La Polvorilla de Los Barrios
7/27 Fotos del belén inspirado en La Polvorilla de Los Barrios / VANESSA PÉREZ
Fotos del belén inspirado en La Polvorilla de Los Barrios
8/27 Fotos del belén inspirado en La Polvorilla de Los Barrios / VANESSA PÉREZ
Fotos del belén inspirado en La Polvorilla de Los Barrios
9/27 Fotos del belén inspirado en La Polvorilla de Los Barrios / VANESSA PÉREZ
Fotos del belén inspirado en La Polvorilla de Los Barrios
10/27 Fotos del belén inspirado en La Polvorilla de Los Barrios / VANESSA PÉREZ
Fotos del belén inspirado en La Polvorilla de Los Barrios
11/27 Fotos del belén inspirado en La Polvorilla de Los Barrios / VANESSA PÉREZ
Fotos del belén inspirado en La Polvorilla de Los Barrios
12/27 Fotos del belén inspirado en La Polvorilla de Los Barrios / VANESSA PÉREZ
Fotos del belén inspirado en La Polvorilla de Los Barrios
13/27 Fotos del belén inspirado en La Polvorilla de Los Barrios / VANESSA PÉREZ
Fotos del belén inspirado en La Polvorilla de Los Barrios
14/27 Fotos del belén inspirado en La Polvorilla de Los Barrios / VANESSA PÉREZ
Fotos del belén inspirado en La Polvorilla de Los Barrios
15/27 Fotos del belén inspirado en La Polvorilla de Los Barrios / VANESSA PÉREZ
Fotos del belén inspirado en La Polvorilla de Los Barrios
16/27 Fotos del belén inspirado en La Polvorilla de Los Barrios / VANESSA PÉREZ
Fotos del belén inspirado en La Polvorilla de Los Barrios
17/27 Fotos del belén inspirado en La Polvorilla de Los Barrios / VANESSA PÉREZ
Fotos del belén inspirado en La Polvorilla de Los Barrios
18/27 Fotos del belén inspirado en La Polvorilla de Los Barrios / VANESSA PÉREZ
Fotos del belén inspirado en La Polvorilla de Los Barrios
19/27 Fotos del belén inspirado en La Polvorilla de Los Barrios / VANESSA PÉREZ
Fotos del belén inspirado en La Polvorilla de Los Barrios
20/27 Fotos del belén inspirado en La Polvorilla de Los Barrios / VANESSA PÉREZ
Fotos del belén inspirado en La Polvorilla de Los Barrios
21/27 Fotos del belén inspirado en La Polvorilla de Los Barrios / VANESSA PÉREZ
Fotos del belén inspirado en La Polvorilla de Los Barrios
22/27 Fotos del belén inspirado en La Polvorilla de Los Barrios / VANESSA PÉREZ
Fotos del belén inspirado en La Polvorilla de Los Barrios
23/27 Fotos del belén inspirado en La Polvorilla de Los Barrios / VANESSA PÉREZ
Fotos del belén inspirado en La Polvorilla de Los Barrios
24/27 Fotos del belén inspirado en La Polvorilla de Los Barrios / VANESSA PÉREZ
Fotos del belén inspirado en La Polvorilla de Los Barrios
25/27 Fotos del belén inspirado en La Polvorilla de Los Barrios / VANESSA PÉREZ
Fotos del belén inspirado en La Polvorilla de Los Barrios
26/27 Fotos del belén inspirado en La Polvorilla de Los Barrios / VANESSA PÉREZ
Fotos del belén inspirado en La Polvorilla de Los Barrios
27/27 Fotos del belén inspirado en La Polvorilla de Los Barrios / VANESSA PÉREZ

También te puede interesar

Lo último

stats