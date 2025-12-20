Fotos del belén inspirado en La Polvorilla de Los Barrios

La parroquia de San Isidro Labrador de Los Barrios acoge este año su habitual belén con un guiño muy especial al antiguo poblado de La Polvorilla. El lugar donde nacieron y se escolarizaron muchos barreños ha sido recreado con todo lujo de detalle: desde la escuela rural a las casas del entorno junto con las figuras que recrean los oficios del campo.

El equipo de belenistas de la parroquia, con Pablo Inocencio Quijano Cabeza al frente, ha sido artífice de esta bonita obra que se puede visitar en el horario de apertura del templo.