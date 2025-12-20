Fotos del belén inspirado en La Polvorilla de Los Barrios
Galería gráfica
La parroquia de San Isidro Labrador de Los Barrios acoge este año su habitual belén con un guiño muy especial al antiguo poblado de La Polvorilla. El lugar donde nacieron y se escolarizaron muchos barreños ha sido recreado con todo lujo de detalle: desde la escuela rural a las casas del entorno junto con las figuras que recrean los oficios del campo.
El equipo de belenistas de la parroquia, con Pablo Inocencio Quijano Cabeza al frente, ha sido artífice de esta bonita obra que se puede visitar en el horario de apertura del templo.
1/27Fotos del belén inspirado en La Polvorilla de Los Barrios/VANESSA PÉREZ
2/27Fotos del belén inspirado en La Polvorilla de Los Barrios/VANESSA PÉREZ
3/27Fotos del belén inspirado en La Polvorilla de Los Barrios/VANESSA PÉREZ
4/27Fotos del belén inspirado en La Polvorilla de Los Barrios/VANESSA PÉREZ
5/27Fotos del belén inspirado en La Polvorilla de Los Barrios/VANESSA PÉREZ
6/27Fotos del belén inspirado en La Polvorilla de Los Barrios/VANESSA PÉREZ
7/27Fotos del belén inspirado en La Polvorilla de Los Barrios/VANESSA PÉREZ
8/27Fotos del belén inspirado en La Polvorilla de Los Barrios/VANESSA PÉREZ
9/27Fotos del belén inspirado en La Polvorilla de Los Barrios/VANESSA PÉREZ
10/27Fotos del belén inspirado en La Polvorilla de Los Barrios/VANESSA PÉREZ
11/27Fotos del belén inspirado en La Polvorilla de Los Barrios/VANESSA PÉREZ
12/27Fotos del belén inspirado en La Polvorilla de Los Barrios/VANESSA PÉREZ
13/27Fotos del belén inspirado en La Polvorilla de Los Barrios/VANESSA PÉREZ
14/27Fotos del belén inspirado en La Polvorilla de Los Barrios/VANESSA PÉREZ
15/27Fotos del belén inspirado en La Polvorilla de Los Barrios/VANESSA PÉREZ
16/27Fotos del belén inspirado en La Polvorilla de Los Barrios/VANESSA PÉREZ
17/27Fotos del belén inspirado en La Polvorilla de Los Barrios/VANESSA PÉREZ
18/27Fotos del belén inspirado en La Polvorilla de Los Barrios/VANESSA PÉREZ
19/27Fotos del belén inspirado en La Polvorilla de Los Barrios/VANESSA PÉREZ
20/27Fotos del belén inspirado en La Polvorilla de Los Barrios/VANESSA PÉREZ
21/27Fotos del belén inspirado en La Polvorilla de Los Barrios/VANESSA PÉREZ
22/27Fotos del belén inspirado en La Polvorilla de Los Barrios/VANESSA PÉREZ
23/27Fotos del belén inspirado en La Polvorilla de Los Barrios/VANESSA PÉREZ
24/27Fotos del belén inspirado en La Polvorilla de Los Barrios/VANESSA PÉREZ
25/27Fotos del belén inspirado en La Polvorilla de Los Barrios/VANESSA PÉREZ
26/27Fotos del belén inspirado en La Polvorilla de Los Barrios/VANESSA PÉREZ
27/27Fotos del belén inspirado en La Polvorilla de Los Barrios/VANESSA PÉREZ