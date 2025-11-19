Una fotografía del linense Jesús Asencio anunciará la Semana Santa de Los Barrios 2026

Una imagen en la que aparecen La Borriquita y la Virgen de la Estrella, obra del fotógrafo linense Jesús Asencio Pérez ha resultado ganadora del XXVIII concurso para la elección del Cartel Oficial de la Semana Santa de 2026 del Consejo Local de Hermandades y Cofradías de Los Barrios, con lo que será la que anuncie la Semana de Pasión de la Villa el próximo año.

La fotografía ganadora plasma uno de los momentos de la salida procesional de las imágenes de Nuestro Padre Jesús en su Sagrada y Triunfal Entrada en Jerusalén La Borriquita y María Santísima de la Estrella el Domingo de Ramos de la Semana de Pasión de este año 2025.

El autor de la fotografía seleccionada, y por tanto ganador del concurso, es Jesús Asencio Pérez , fotógrafo de La Línea, quien acumula reconocimientos de este tipo en diferentes puntos del Campo de Gibraltar.

Jesús Asencio Pérez recibirá una compensación en metálico cuya cuantía neta será de 400 euros.

Este concurso fotográfico está organizado por el Consejo Local de Hermandades y Cofradías del municipio y por la delegación de Cultura del Ayuntamiento barreño.

El cartel anunciador de la Semana Santa de 2026 será presentado el próximo mes de febrero.