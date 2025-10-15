El Ayuntamiento de Los Barrios inyecta 250.000 euros adicionales para desbloquear el proyecto "Palmones activo, refugio natural"

Después de dos años de trámites y varios retrasos que ponían en duda su viabilidad, el ambicioso proyecto "Palmones activo, refugio natural" está listo para hacerse realidad. La Junta de Andalucía ha aprobado el proyecto básico y de ejecución que transformará el emblemático paseo marítimo de Palmones, con un presupuesto de licitación que asciende a 1.216.057 euros.

La clave para desbloquear definitivamente esta reforma ha sido el compromiso renovado del Ayuntamiento de Los Barrios, que participará con una aportación económica superior a los 250.000 euros. Este respaldo económico municipal ha sido determinante para que la Junta de Andalucía proceda ahora a la licitación de las obras.

"Esta es una muestra más del compromiso del actual equipo de gobierno con este nuevo espacio de ocio", ha declarado la delegada de Urbanismo, Sara Lobato, quien ha subrayado que el consistorio ha estado presente en todos los momentos críticos del proyecto. "Siempre hemos apostado por este gran proyecto, que va a suponer un salto de calidad para nuestro paseo marítimo de Palmones. Estuvimos cuando había que estar, y hemos vuelto a estar cuando desde la Junta se nos ha requerido un nuevo convenio y una nueva participación económica para que salga adelante".

Un proyecto que se gestó en 2023

El origen de esta iniciativa se remonta a mayo de 2023, cuando la Junta de Andalucía otorgó al Ayuntamiento la concesión de 11.960 metros cuadrados de terrenos frente al curso fluvial de Palmones. Aquellos terrenos, que originalmente pertenecían a Costas, pasaron tras años de tramitación a manos autonómicas, que finalmente los cedió al municipio para la ejecución del proyecto.

La inversión contempla una regeneración integral de la zona que la convertirá en un espacio multifuncional único: áreas deportivas para promover la vida saludable, zonas para el avistamiento de aves, la regeneración del entorno natural de las Marismas del Palmones, y la instalación de cubiertas para acoger actividades comerciales y culturales como ferias, mercadillos, exposiciones, teatro o cine al aire libre.

Sostenibilidad y tecnología verde

Uno de los aspectos más innovadores del proyecto es su enfoque medioambiental. El nuevo paseo contará con un sistema de captación de agua de lluvia capaz de recolectar hasta 600 metros cúbicos anuales, que se almacenarán en depósitos subterráneos de 500 metros cúbicos bajo la superficie del paseo.

Este agua se reutilizará para el autoriego de las especies vegetales existentes y las nuevas plantaciones mediante un sistema triple de riego (aspersión, goteo y manta), eliminando prácticamente el consumo de agua de la red municipal, excepto en años de sequía extrema.

Además, el proyecto incorpora luminarias modernas y sostenibles que reducirán el consumo energético y la huella de carbono del espacio público.

Con esta actuación, el Gobierno municipal pretende revitalizar una zona que ha permanecido infrautilizada durante años, devolviéndole el protagonismo como punto de encuentro y esparcimiento para los vecinos de Palmones y visitantes.