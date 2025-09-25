La escuela rural de La Polvorilla, una iniciativa ciudadana en China

Cada diez años, la Red Mundial de Reservas de Biosfera se reúne para consolidar prioridades, reforzar la colaboración y definir un Plan de Acción Mundial para el futuro. El quinto Congreso Mundial de Reservas de la Biosfera se reúne esta semana en Hangzhou (China). En esta ciudad se han dado cita más de 2.000 participantes entre científicos, responsables políticos, líderes comunitarios, empresarios y conservacionistas para dar forma al futuro de las más de 750 reservas de biosfera de la Unesco repartidas entre 136 países. Los debates se han centrado en la contribución de la Red Mundial de Reservas de la Biosfera a la sostenibilidad mundial.

El órgano gestor de la Red Mundial de Reservas de la Biosfera es el Consejo Internacional de Coordinación del Programa Hombre y Biosfera de la Unesco, (CIC-MaB). El Organismo Autónomo de Parques Nacionales (OAPN), perteneciente al Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco), es el organismo que representa a España en este consejo con varios de sus miembros, siendo también secretario del Comité Español del Programa MaB. De este congreso ha salido el Plan Estratégico de Hangzhou (2026-2035) que marcará las directrices para el Plan de Acción de IberoMaB (Red de Reservas donde se incluye España) sirviendo a su vez como hoja de ruta para el Plan de Acción de las nueve Reservas Andaluzas (2026-2035)

Natalia Beltrán, responsable de Relaciones Internacionales y Reservas de la Biosfera en la OAPN, ha presentado en China la ponencia El cuidado de los bosques en las Reservas de la Biosfera. En dicha ponencia se ha ofrecido una panorámica sobre la relevancia de los ecosistemas forestales en España, segundo país de la UE con mayor superficie forestal. Los ecosistemas forestales abarcan más de la mitad del territorio nacional y constituyen un pilar fundamental para la conservación de la biodiversidad, el patrimonio cultural y el desarrollo socioeconómico sostenible, destacando los distintos tipos de bosques presentes, así como los múltiples servicios ecosistémicos que estos proveen (mitigación del cambio climático, generación de oportunidades de empleo, mejora de la calidad de vida, conservación de la biodiversidad, etc.).

El objetivo principal de la presentación ha sido destacar el papel protagonista de las Reservas de la Biosfera como escenarios clave para la gestión sostenible de los bosques, mostrando diferentes experiencias que se han desarrollado en la Red Española de Reservas de la Biosfera (RERB). Dichas iniciativas integran, entre otros aspectos, la conservación de la biodiversidad, la participación social, la transmisión de saberes tradicionales y el fomento del desarrollo rural sostenible.

Entre las iniciativas presentadas se encuentra la que lleva a cabo la Asociación Enclave Rural La Polvorilla para recuperar la Escuela Rural de La Polvorilla de Los Barrios como un espacio comunitario y formativo.

La fachada de la antigua escuela rural de La Polvorilla, en Los Barrios.

El enclave de La Polvorilla fue un asentamiento rural significativo en el siglo XX, con una comunidad vinculada a la agricultura, la ganadería y el aprovechamiento del corcho. La recuperación de este edificio refleja una respuesta a la pérdida progresiva de saberes locales y la despoblación rural. Su rehabilitación se realiza de forma participativa, con voluntariado local intensivo, encuestas a antiguos alumnos y profesores, y un enfoque centrado en el patrimonio etnográfico y la reconexión con la identidad rural. Su finalidad es convertir este espacio en Escuela de Corcheros, centro para talleres etnobotánicos, educación ambiental y transmisión de saberes tradicionales (Aula viva del monte).

Como parte del proyecto de recuperación de la Escuela Rural de La Polvorilla, se ha elaborado un mapa etnográfico del entorno rural (1940-1985), realizado en acuarela por un profesor de dibujo de uno de los institutos de Los Barrios. Este precioso mapa, dibujado a mano y de grandes dimensiones, refleja no solo aspectos cartográficos, sino también cortijadas, oficios, viviendas, veredas, hornos, chozas y demás elementos representativos del modo de vida rural de la época. Su objetivo es complementar los contenidos pedagógicos del Aula del Monte, permitiendo conocer el contexto vital de los antiguos alumnos de esta escuela y el patrimonio cultural e inmaterial del Parque Natural Los Alcornocales.

Detalle del mapa etnográfico del entorno rural de La Polvorilla.

Andrés Muñoz, presidente de la asociación, comenta la importancia que tiene para sus miembros que el proyecto que llevan a cabo se haya presentado en este Congreso de China. “Para los miembros de nuestra asociación es importante no solo la recuperación del edificio, sino también recuperar un patrimonio inmaterial, la identidad cultural del pueblo de Los Barrios que siempre ha vivido del monte, lo que ha repercutido en oficios y tradiciones de sus habitantes”, según Muñoz.

El Parque Natural de Los Alcornocales forma parte de la Reserva de la Biosfera Intercontinental del Mediterráneo (Andalucía-España y Marruecos) junto con los parques naturales de la Sierra de Grazalema, del Estrecho y el Parque Natural y Parque Nacional Sierra de las Nieves por la parte española, así como el Parque Nacional de Talassemtane y Parque Natural de Bouhachem por la parte marroquí, a los que se suman en ambas orillas otras figuras de protección. Conocida como RBIM es la única reserva en el mundo de estas características.

Admiro profundamente la labor de la Asociación Enclave Rural La Polvorilla, he visitado su escuela y llevé en su día este proyecto a la Junta Rectora del Parque, para darlo a conocer entre sus miembros. La labor desinteresada de estos hombres y mujeres merece sin duda, el reconocimiento de habernos representado en China.