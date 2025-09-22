La comunidad educativa del Carlos Cano pide un profesor específico de Filosofía para segundo de Bachillerato

Malestar entre la comunidad educativa del IES Carlos Cano de Los Barrios por la polivalencia forzosa para un profesor de Historia que, además, impartirá este curso Filosofía a segundo de Bachillerato en un año lectivo clave a las puertas de las pruebas de acceso a la Universidad.

Se trata de un supuesto contemplado en la legislación a través de la figura del "profesorado de materias afines” que permite a docentes de una especialidad impartir otras de su ámbito cercano de conocimientos. No obstante, tanto profesores del centro como padres de alumnos consideran que se trata de una decisión desacertada de la administración educativa en un curso tan sensible como segundo de Bachillerato y piden que se revierta.

Para los integrantes de la comunidad educativa, la administración debió nombrar a un profesor específico para este curso por entender que un licenciado en Historia, por afin que resulte la Filosofía, carece de los conocimientos específicos para el nivel que requiere el Bachillerato.