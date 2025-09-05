Coagener triplica sus planes de almacenamiento de energía en baterías en Los Barrios

Coagener triplica sus planes de almacenamiento de energía en baterías electroquímicas en el término municipal de Los Barrios. La empresa sevillana proyecta la construcción de dos nuevas instalaciones de este tipo en el municipio, que se suman a la publicada a principios de agosto por El Conciso. De esta forma, la inversión total de la compañía asciende a 13,8 millones de euros.

Los nuevos proyectos, denominados Teleiro e Ingrina, estarán en proceso de información pública en la plataforma de la Consejería de Industria hasta octubre, antes de obtener todos los permisos reglamentarios por parte de la Junta de Andalucía. En el caso de la primera instalación revelada, Beliche, continuará en este estatus hasta mediados de septiembre. Coagener obtuvo en febrero los permisos preceptivos para el acceso y conexión a la red por parte de Endesa para las tres plantas.

Las tres instalaciones de baterías cuentan con una potencia instalada de 5 MW, lo que triplicará la inicialmente prevista hasta los 15 MW, y tendrán una capacidad total de 20 megavatios/hora (MWh). Entre ellas comparten varias características técnicas, además de ubicación, en el polígono industrial de Palmones. En el caso de Teleiro e Ingrina, cuentan con el presupuesto, 5,1 millones de euros, superior a la inversión de 3,5 millones prevista para Beliche.

Las nuevas plantas reveladas también comparten morfología, ya que el almacenamiento se dividirá en seis contenedores de baterías, todos ellos en un mismo recinto, a diferencia de los cinco divididos en dos espacios de los que consta el proyecto Beliche.

Estas instalaciones tendrán la capacidad de surtir de electricidad a la red en momentos de alta demanda y almacenarla cuando sea posible. La energía entrante provendrá de plantas de generación renovable que Coagener desarrollará en otros puntos.

Además de los 15 MW previstos en el municipio de Los Barrios, ya en período de alegaciones, Coagener proyecta otros 40 MW de potencia en baterias en la provincia de Sevilla. El pasado mes de mayo, la empresa inauguró la primera planta en Andalucía dedicada a autoconsumo industrial que integra almacenamiento de energía en baterías con generación fotovoltaica, el proyecto Oleosol, destinada a su uso por parte de la empresa Migasa, en Pilas (Sevilla), con una potencia de 1 MW.

Coagener ya cuenta con otra instalación energética en la comarca del Campo de Gibraltar, también en el término municipal de Los Barrios. Concretamente, junto a Guadacorte SL, tiene en funcionamiento la primera planta de hidrógeno verde operativa en Andalucía, Guadacorte H2, inaugurada en 2023 y que cuenta con su propio parque solar. Consultada por El Conciso, la dirección de la empresa ha asegurado que las instalaciones de almacenamiento funcionarán de forma independiente y sin relación con la producción de hidrógeno del recinto.

Según recoge en su sitio web, Coagener desarrolla actualmente 900 MW en parques solares, de los cuales 535 MW son en instalaciones de su propiedad. "Todos los proyectos en los que participamos cuentan características que garantizan llevarlos a la fase de operación y comercialización", destaca la compañía. La empresa está apostando con firmeza por el desarrollo del mercado del almacenamiento en baterías.