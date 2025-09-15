Un camión bloquea la carretera de Puente Romano y paraliza el servicio de autobuses entre Palmones y Los Barrios

La carretera de Puente Romano, en el término municipal de Los Barrios, se encuentra cortada este lunes por la mañana al tráfico a causa de un camión que ha quedado bloqueado en mitad de la calzada, según ha informado el Ayuntamiento.

El incidente afecta directamente al servicio de transporte público que conecta Palmones con el casco urbano de Los Barrios, ya que un autobús de la línea regular se ha visto sorprendido por el cierre y ha quedado detenido sin posibilidad de maniobrar para tomar un itinerario alternativo. Esto ha obligado a paralizar temporalmente el servicio, con las consiguientes molestias para los usuarios.

La Policía Local y los servicios municipales trabajan para resolver la situación y restablecer cuanto antes la normalidad en la circulación de vehículos y en el transporte público.