Búscate en las fotos de la Tagarninada de Los Barrios 2026
Galería gráfica
La explanada del Polideportivo San Rafael acoge una multitudinaria jornada de convivencia con potaje de tagarninas y actuaciones carnavalescas
La explanada del Polideportivo San Rafael de Los Barrios se ha convertido este sábado en el gran punto de encuentro del Carnaval barreño con la celebración de la XXXIV Tagarninada Popular, una de las citas gastronómicas y festivas más esperadas del año. Desde el mediodía, vecinos y visitantes disfrutan de un ambiente inmejorable, marcado por el aroma del tradicional potaje de tagarninas, la música y las coplas.
El evento cuenta con un destacado respaldo institucional, con la presencia del alcalde, Miguel Alconchel, acompañado por varios ediles de la Corporación Municipal, que han querido apoyar a la Peña Carnavalesca La Tagarnina y compartir con los asistentes una jornada de convivencia, tradición y fiesta popular.
La jornada fue presentada por Héctor Grandy (Radio Sol Los Barrios) y ha tenido como uno de sus momentos más emotivos el pregón a cargo de Raúl Blanco Ramírez, que ha dado paso a un intenso programa de actuaciones. Sobre el escenario han pasado chirigotas y comparsas de toda la comarca, entre ellas Los que la tienen de mármol, Los del Vapercito, Las Pasajeras y La Gracia Divina, además de otras agrupaciones que han puesto ritmo, humor y crítica a una mañana cargada de sabor carnavalesco.
1/66Búscate en las fotos de la Tagarninada de Los Barrios 2026/VANESSA PÉREZ
2/66Búscate en las fotos de la Tagarninada de Los Barrios 2026/VANESSA PÉREZ
3/66Búscate en las fotos de la Tagarninada de Los Barrios 2026/VANESSA PÉREZ
4/66Búscate en las fotos de la Tagarninada de Los Barrios 2026/VANESSA PÉREZ
5/66Búscate en las fotos de la Tagarninada de Los Barrios 2026/VANESSA PÉREZ
6/66Búscate en las fotos de la Tagarninada de Los Barrios 2026/VANESSA PÉREZ
7/66Búscate en las fotos de la Tagarninada de Los Barrios 2026/VANESSA PÉREZ
8/66Búscate en las fotos de la Tagarninada de Los Barrios 2026/VANESSA PÉREZ
9/66Búscate en las fotos de la Tagarninada de Los Barrios 2026/VANESSA PÉREZ
10/66Búscate en las fotos de la Tagarninada de Los Barrios 2026/VANESSA PÉREZ
11/66Búscate en las fotos de la Tagarninada de Los Barrios 2026/VANESSA PÉREZ
12/66Búscate en las fotos de la Tagarninada de Los Barrios 2026/VANESSA PÉREZ
13/66Búscate en las fotos de la Tagarninada de Los Barrios 2026/VANESSA PÉREZ
14/66Búscate en las fotos de la Tagarninada de Los Barrios 2026/VANESSA PÉREZ
15/66Búscate en las fotos de la Tagarninada de Los Barrios 2026/VANESSA PÉREZ
16/66Búscate en las fotos de la Tagarninada de Los Barrios 2026/VANESSA PÉREZ
17/66Búscate en las fotos de la Tagarninada de Los Barrios 2026/VANESSA PÉREZ
18/66Búscate en las fotos de la Tagarninada de Los Barrios 2026/VANESSA PÉREZ
19/66Búscate en las fotos de la Tagarninada de Los Barrios 2026/VANESSA PÉREZ
20/66Búscate en las fotos de la Tagarninada de Los Barrios 2026/VANESSA PÉREZ
21/66Búscate en las fotos de la Tagarninada de Los Barrios 2026/VANESSA PÉREZ
22/66Búscate en las fotos de la Tagarninada de Los Barrios 2026/VANESSA PÉREZ
23/66Búscate en las fotos de la Tagarninada de Los Barrios 2026/VANESSA PÉREZ
24/66Búscate en las fotos de la Tagarninada de Los Barrios 2026/VANESSA PÉREZ
25/66Búscate en las fotos de la Tagarninada de Los Barrios 2026/VANESSA PÉREZ
26/66Búscate en las fotos de la Tagarninada de Los Barrios 2026/VANESSA PÉREZ
27/66Búscate en las fotos de la Tagarninada de Los Barrios 2026/VANESSA PÉREZ
28/66Búscate en las fotos de la Tagarninada de Los Barrios 2026/VANESSA PÉREZ
29/66Búscate en las fotos de la Tagarninada de Los Barrios 2026/VANESSA PÉREZ
30/66Búscate en las fotos de la Tagarninada de Los Barrios 2026/VANESSA PÉREZ
31/66Búscate en las fotos de la Tagarninada de Los Barrios 2026/VANESSA PÉREZ
32/66Búscate en las fotos de la Tagarninada de Los Barrios 2026/VANESSA PÉREZ
33/66Búscate en las fotos de la Tagarninada de Los Barrios 2026/VANESSA PÉREZ
34/66Búscate en las fotos de la Tagarninada de Los Barrios 2026/VANESSA PÉREZ
35/66Búscate en las fotos de la Tagarninada de Los Barrios 2026/VANESSA PÉREZ
36/66Búscate en las fotos de la Tagarninada de Los Barrios 2026/VANESSA PÉREZ
37/66Búscate en las fotos de la Tagarninada de Los Barrios 2026/VANESSA PÉREZ
38/66Búscate en las fotos de la Tagarninada de Los Barrios 2026/VANESSA PÉREZ
39/66Búscate en las fotos de la Tagarninada de Los Barrios 2026/VANESSA PÉREZ
40/66Búscate en las fotos de la Tagarninada de Los Barrios 2026/VANESSA PÉREZ
41/66Búscate en las fotos de la Tagarninada de Los Barrios 2026/VANESSA PÉREZ
42/66Búscate en las fotos de la Tagarninada de Los Barrios 2026/VANESSA PÉREZ
43/66Búscate en las fotos de la Tagarninada de Los Barrios 2026/VANESSA PÉREZ
44/66Búscate en las fotos de la Tagarninada de Los Barrios 2026/VANESSA PÉREZ
45/66Búscate en las fotos de la Tagarninada de Los Barrios 2026/VANESSA PÉREZ
46/66Búscate en las fotos de la Tagarninada de Los Barrios 2026/VANESSA PÉREZ
47/66Búscate en las fotos de la Tagarninada de Los Barrios 2026/VANESSA PÉREZ
48/66Búscate en las fotos de la Tagarninada de Los Barrios 2026/VANESSA PÉREZ
49/66Búscate en las fotos de la Tagarninada de Los Barrios 2026/VANESSA PÉREZ
50/66Búscate en las fotos de la Tagarninada de Los Barrios 2026/VANESSA PÉREZ
51/66Búscate en las fotos de la Tagarninada de Los Barrios 2026/VANESSA PÉREZ
52/66Búscate en las fotos de la Tagarninada de Los Barrios 2026/VANESSA PÉREZ
53/66Búscate en las fotos de la Tagarninada de Los Barrios 2026/VANESSA PÉREZ
54/66Búscate en las fotos de la Tagarninada de Los Barrios 2026/VANESSA PÉREZ
55/66Búscate en las fotos de la Tagarninada de Los Barrios 2026/VANESSA PÉREZ
56/66Búscate en las fotos de la Tagarninada de Los Barrios 2026/VANESSA PÉREZ
57/66Búscate en las fotos de la Tagarninada de Los Barrios 2026/VANESSA PÉREZ
58/66Búscate en las fotos de la Tagarninada de Los Barrios 2026/VANESSA PÉREZ
59/66Búscate en las fotos de la Tagarninada de Los Barrios 2026/VANESSA PÉREZ
60/66Búscate en las fotos de la Tagarninada de Los Barrios 2026/VANESSA PÉREZ
61/66Búscate en las fotos de la Tagarninada de Los Barrios 2026/VANESSA PÉREZ
62/66Búscate en las fotos de la Tagarninada de Los Barrios 2026/VANESSA PÉREZ
63/66Búscate en las fotos de la Tagarninada de Los Barrios 2026/VANESSA PÉREZ
64/66Búscate en las fotos de la Tagarninada de Los Barrios 2026/VANESSA PÉREZ
65/66Búscate en las fotos de la Tagarninada de Los Barrios 2026/VANESSA PÉREZ
66/66Búscate en las fotos de la Tagarninada de Los Barrios 2026/VANESSA PÉREZ