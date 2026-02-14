Búscate en las fotos de la Tagarninada de Los Barrios 2026

La explanada del Polideportivo San Rafael de Los Barrios se ha convertido este sábado en el gran punto de encuentro del Carnaval barreño con la celebración de la XXXIV Tagarninada Popular, una de las citas gastronómicas y festivas más esperadas del año. Desde el mediodía, vecinos y visitantes disfrutan de un ambiente inmejorable, marcado por el aroma del tradicional potaje de tagarninas, la música y las coplas.

El evento cuenta con un destacado respaldo institucional, con la presencia del alcalde, Miguel Alconchel, acompañado por varios ediles de la Corporación Municipal, que han querido apoyar a la Peña Carnavalesca La Tagarnina y compartir con los asistentes una jornada de convivencia, tradición y fiesta popular.

La jornada fue presentada por Héctor Grandy (Radio Sol Los Barrios) y ha tenido como uno de sus momentos más emotivos el pregón a cargo de Raúl Blanco Ramírez, que ha dado paso a un intenso programa de actuaciones. Sobre el escenario han pasado chirigotas y comparsas de toda la comarca, entre ellas Los que la tienen de mármol, Los del Vapercito, Las Pasajeras y La Gracia Divina, además de otras agrupaciones que han puesto ritmo, humor y crítica a una mañana cargada de sabor carnavalesco.